"Sao sáng dẫn đường" lan tỏa thông điệp tri ân từ 4 điểm cầu

ANTD.VN - Không chỉ tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" còn kể về hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ qua những câu chuyện được kết nối từ 4 điểm cầu trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình với chủ đề "Sao sáng dẫn đường", kết nối trực tiếp 4 điểm cầu tại Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP. HCM. Chương trình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân đang âm thầm góp sức trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được trở về với gia đình.

Theo êkíp sản xuất, tên gọi "Sao sáng dẫn đường" được lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường". Hình ảnh ngôi sao trên mũ người lính được lựa chọn như một biểu tượng của sự hy sinh cao cả. Mỗi người lính đã ngã xuống được ví như một vì sao trên bầu trời Tổ quốc, có những người đã được xác định danh tính, có những người vẫn còn nằm lại nơi chiến trường xưa, giữa đại ngàn, dưới lòng đất hay ngoài biển khơi. Dẫu chưa được gọi tên, sự hy sinh ấy vẫn luôn là ánh sáng soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mô phỏng thiết kế sân khấu tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Quảng Trị

Không chỉ hướng về quá khứ, chương trình còn khắc họa những nỗ lực bền bỉ đang diễn ra trong hiện tại nhằm "trả lại tên cho các anh". Đó là công việc thầm lặng của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lấy mẫu ADN thân nhân, các nhà khoa học tham gia xây dựng ngân hàng ADN cũng như những người dân nhiều năm gìn giữ ký ức về các chiến trường. Bên cạnh đó là hàng triệu gia đình liệt sĩ vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ.

Một trong những nội dung được chương trình đề cập là chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là nỗ lực nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ trong bối cảnh thời gian ngày càng thu hẹp, khi nhiều nhân chứng lịch sử không còn và những dấu tích chiến tranh dần mai một.

Qua các câu chuyện được kể trong chương trình, hành trình đưa những người lính trở về với quê hương và gia đình sẽ được tái hiện chân thực, qua đó khẳng định rằng tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại. Bốn điểm cầu của chương trình được lựa chọn đều gắn với những dấu mốc lịch sử và mang ý nghĩa biểu tượng về hành trình tri ân.

Ở Tuyên Quang, điểm cầu được đặt tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy

Cụ thể, tại Hà Nội, chương trình diễn ra ở khu vực Tượng đài Bắc Sơn, công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách chăm lo người có công, trong đó có công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ở Tuyên Quang, điểm cầu được đặt tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy. Địa điểm này gợi nhớ về những chiến trường biên giới từng ghi dấu sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phản ánh hành trình bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Còn điểm cầu tại Quảng Trị được tổ chức ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên các chiến trường. Không chỉ là một địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống, nơi đây còn là biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về, một hành trình vẫn đang tiếp tục trên khắp cả nước.

Điểm cầu TP.HCM được thực hiện tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong khi đó, tại TP. HCM, chương trình được thực hiện tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Địa điểm này gợi nhắc về những ký ức chiến tranh còn được lưu giữ, đồng thời phản ánh những nỗ lực không ngừng nhằm xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Thông qua các phóng sự, câu chuyện nhân vật và những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng tại bốn điểm cầu, "Sao sáng dẫn đường" hướng tới lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những con người đang âm thầm tiếp nối hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ. Chương trình cũng nhấn mạnh rằng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại, mà luôn được nối tiếp bằng trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 26-7 trên kênh VTV1.