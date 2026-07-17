Đà Nẵng và Bangkok dẫn đầu xu hướng tìm kiếm du lịch của người Việt trong nửa đầu năm 2026

ANTD.VN - Dữ liệu mới từ Booking.com cho thấy du khách Việt ưu tiên các điểm đến quen thuộc nhưng cũng ngày càng cởi mở hơn với những lựa chọn mới.

Booking.com vừa công bố phân tích dữ liệu tìm kiếm của người dùng Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, qua đó xác định xu hướng du lịch của người Việt trong nửa đầu năm. Sáu tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều đợt cao điểm du lịch của người Việt như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5. Đây cũng là giai đoạn phản ánh rõ xu hướng của du khách Việt trong việc lên kế hoạch và tìm kiếm điểm đến của du khách trước khi thực hiện các chuyến đi.

Ở trong nước, Đà Nẵng là địa điểm dẫn đầu trong top 10 được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026. Thành phố biển này ghi nhận lượt tìm kiếm tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Sức hút của Đà Nẵng đến từ lợi thế sở hữu bãi biển đẹp, hạ tầng du lịch phát triển và vị trí thuận lợi để kết nối với các điểm đến văn hóa, di sản nổi tiếng ở miền Trung.

Xếp sau Đà Nẵng là Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hội An, Huế và Ninh Bình. Đáng chú ý, Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều ghi nhận lượt tìm kiếm tăng mức trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc, nhiều địa phương có thế mạnh về thiên nhiên và nghỉ dưỡng cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều ghi nhận lượt tìm kiếm tăng mức trên 20% so với cùng kỳ năm trước

Ngoài ra, Booking.com cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượt tìm kiếm đối với một số điểm đến nằm ngoài top 10 như Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng mở rộng lựa chọn của du khách Việt thay vì chỉ tập trung vào các trung tâm du lịch truyền thống.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com, có tới 92% du khách Việt cho biết việc dễ dàng tiếp cận các bãi biển đẹp là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này lý giải vì sao một nửa trong top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất đều là các thành phố ven biển.

Tại quốc tế, toàn bộ 10 thành phố quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Bangkok (Thái Lan) đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc), Chiang Mai (Thái Lan) và cuối cùng là Phuket (Thái Lan).

Xét theo quốc gia, Thái Lan tiếp tục là nơi được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Nhật Bản đứng thứ hai và Trung Quốc ở vị trí thứ ba, tăng mạnh so với vị trí thứ 10 cùng kỳ năm 2025. Các vị trí tiếp theo thuộc về Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia, Singapore và Mỹ.

Theo Booking,com, Thái Lan tiếp tục là đất nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Sự bứt phá của Trung Quốc là điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo năm nay. Thành phố Bắc Kinh tăng tới 26 bậc để vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các thành phố quốc tế được người Việt tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi đó, Thượng Hải tăng 11 bậc và lần đầu tiên góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ 7.

Booking.com cho biết xu hướng này phản ánh sự gia tăng quan tâm của du khách Việt đối với các đô thị lớn trong khu vực. Bên cạnh yếu tố thuận tiện về khoảng cách, những thành phố này còn hấp dẫn nhờ hệ thống giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hóa đa dạng. Kết quả này cũng phù hợp với khảo sát của Booking.com khi có tới 87% du khách Việt đánh giá đời sống về đêm và các hoạt động giải trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến, trong khi 17% du khách Việt có kế hoạch ưu tiên các chuyến du lịch quốc tế chặng ngắn trong năm 2026.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định: “Dữ liệu tìm kiếm trong nửa đầu năm 2026 cho thấy du khách Việt đang tiếp cận việc lên kế hoạch du lịch một cách có chủ đích và thực tế. Bên cạnh việc tiếp tục lựa chọn những điểm đến biển quen thuộc trong nước như Đà Nẵng và Nha Trang, du khách cũng sẵn sàng khám phá những lựa chọn mới phù hợp với sở thích cá nhân, như có thể thấy qua sự gia tăng trong lượt tìm kiếm dành cho Bắc Kinh hay Thượng Hải”. Cũng theo ông Branavan Aruljothi, xu hướng này phản ánh sự cân bằng giữa tính quen thuộc và nhu cầu cá nhân hóa, khi mỗi chuyến đi ngày càng được lựa chọn dựa trên sở thích, sự thuận tiện và mong muốn thể hiện phong cách riêng của mỗi du khách.