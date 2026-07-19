"Con cò bé bé" Xuân Mai bật khóc khi trở lại với âm nhạc

ANTD.VN - Sau nhiều năm gần như rời xa các hoạt động nghệ thuật, Xuân Mai bất ngờ tái xuất trong MV "Có ai quan tâm mình đâu" kết hợp cùng Xuân Nghi. Màn hội ngộ của hai ca sĩ "nhí" từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây bất ngờ với hình ảnh trưởng thành, Xuân Mai còn khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đã bật khóc lúc xem lại sản phẩm vừa ra mắt.

MV đánh dấu lần hiếm hoi Xuân Mai xuất hiện trong một dự án âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho cuộc sống riêng tại nước ngoài. Ca khúc mang màu sắc Pop Rock pha Rap, trong khi phần hình ảnh được xây dựng theo phong cách gần gũi, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai giọng ca từng nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ.

Sau khi sản phẩm chính thức lên sóng, Xuân Mai cũng đã đăng tải đoạn video ghi lại phản ứng của mình khi xem lại MV. Nữ ca sĩ cho biết ban đầu cô nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt gần như suốt cả video.



Giọng ca được mọi người nhớ đến với tên gọi gần gũi "Con cò bé bé" tâm sự, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiều cảm xúc và ký ức cùng lúc ùa về trong cô. Có những khoảnh khắc cô mỉm cười, cũng có lúc nghẹn ngào khi dự án mà mình cùng êkíp thực hiện cuối cùng đã hoàn thành và đến được với khán giả. Với nữ ca sĩ, đoạn ghi hình ấy sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình quay lại với âm nhạc.

Bên cạnh cảm xúc khi xem MV, Xuân Mai thừa nhận cô từng trải qua không ít áp lực trước ngày phát hành sản phẩm âm nhạc này. Sau nhiều năm không hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ lo lắng không biết khán giả còn nhớ đến mình hay không và cũng không dám chắc màn trở lại lần này sẽ được đón nhận. Chính vì vậy, sự ủng hộ của công chúng sau khi sản phẩm ra mắt trở thành điều khiến cô bất ngờ và xúc động.

Trong những ngày qua, Xuân Mai cũng dành nhiều thời gian đọc bình luận của người hâm mộ. Điều khiến cô xúc động nhất là nhiều khán giả nhắc lại những ký ức gắn với các ca khúc thiếu nhi từng đồng hành cùng tuổi thơ của họ. Không ít người chia sẻ họ lớn lên cùng những bài hát như: "Con cò bé bé", "Rửa mặt như mèo", "Cháu yêu bà"...và nhiều album thiếu nhi từng rất phổ biến vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Xuân Mai và Xuân Nghi trong sản phẩm âm nhạc mới

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn Xuân Nghi vì đã luôn tin tưởng, động viên và mời cô tham gia dự án này. Nữ ca sĩ cho biết chính người bạn thân đã giúp cô có thêm động lực để một lần nữa bước vào phòng thu sau nhiều năm gần như không còn hoạt động nghệ thuật. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những khán giả vẫn luôn dõi theo mình, kể cả trong quãng thời gian cô gần như vắng bóng khỏi làng giải trí.

Do đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, Xuân Mai thừa nhận khả năng sử dụng tiếng Việt của cô không còn lưu loát như trước. Vì vậy, trong một phần video chia sẻ cảm xúc, nữ ca sĩ lựa chọn nói bằng tiếng Anh để có thể diễn đạt trọn vẹn những điều muốn gửi tới người hâm mộ.

Sự trở lại của Xuân Mai gợi nhiều ký ức với thế hệ khán giả từng lớn lên cùng các ca khúc thiếu nhi của cô

Sự trở lại của Xuân Mai cũng lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thừa nhận họ mất vài phút mới nhận ra "bé Xuân Mai" năm nào khi xem MV. Sau hơn hai thập kỷ kể từ thời kỳ đỉnh cao của dòng nhạc thiếu nhi, nữ ca sĩ giờ đã là người phụ nữ trưởng thành, có gia đình và ba con.



Dù ngoại hình và phong cách thay đổi theo thời gian, nhiều người vẫn nhận ra nụ cười và chất giọng quen thuộc từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Một số ý kiến cho rằng giá trị lớn nhất của sản phẩm nằm ở ý nghĩa tinh thần, bởi đây là dịp hiếm hoi Xuân Mai và Xuân Nghi cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc sau nhiều năm mỗi người theo đuổi cuộc sống riêng.

Xuân Mai sinh năm 1995, từng là "hiện tượng" của thị trường băng đĩa thiếu nhi với hàng loạt album bán chạy từ khi cô còn rất nhỏ. Sau khi cùng gia đình ra nước ngoài định cư, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh.



Dù chưa xác nhận sẽ chính thức trở lại showbiz, màn tái xuất lần này cho thấy nữ ca sĩ vẫn dành tình yêu cho âm nhạc và trân trọng tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt nhiều năm qua.