ANTD.VN -Miss Grand Vietnam vừa trải qua đêm thi Grand Fashion Award - Người đẹp Thời trang. Phần thi nằm trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 15 được đầu tư hoành tráng từ bối cảnh, ý tưởng đến độ mới lạ.

Mỗi mùa Vietnam Beauty Fashion Fest đều mang chủ đề riêng, lần này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nảy ra ý tưởng, sẽ không phải là một sân khấu hào nhoáng quen thuộc, mà phải thể hiện những điều mới mẻ nhất chưa từng có.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang 4 tấn lúa lên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest

"Tôi chọn thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, khi đất đai nắng hạn, khô hạn, nứt nẻ, cây cối héo úa. Đó giống như những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mỗi con người. Và sau những thời khắc ấy sẽ là sự hồi sinh", Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Miss Grand Vietnam vừa trải qua đêm thi Grand Fashion Award - Người đẹp Thời trang

Ý tưởng tiếp theo hiện lên là hình tượng làng quê Việt Nam được nuôi dưỡng từ những ký ức đời thường. Đạo diễn luôn đau đáu hình ảnh người nông dân phơi lúa trên sân. Từ đó, anh cho ra đời bối cảnh nền lúa tạo thành những gợn sóng đều tăm tắp nhìn từ trên cao. Những đường vân mang đến hình ảnh khu vườn thiền, vừa bình yên vừa giàu tính tạo hình. Và đó chính là thời trang.

Không dừng lại ở lúa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn đưa vào không gian trình diễn những thân cây khô, lá úa và cỏ tranh đã ngả màu vàng nâu. Đó là cách để tái hiện thời điểm thiên nhiên tưởng như khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho một vòng đời mới.

Gần 4 tấn lúa được mua trực tiếp từ vựa lúa tại Tiền Giang, vận chuyển về TPHCM. Chỉ riêng việc tìm được lượng lúa đủ lớn, có màu sắc đồng đều cũng khiến ê-kíp mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Toàn bộ gần 4 tấn lúa được phủ kín mặt runway. Ê-kíp liên tục dùng cào tạo nên các đường gợn sóng, tái hiện hình ảnh sân phơi lúa quen thuộc ở vùng quê Việt Nam. Dưới ánh sáng sân khấu, sắc vàng của lúa hòa cùng gam màu trầm của cỏ tranh, cây khô và mặt đất tạo nên không gian vừa mộc mạc vừa giàu tính nghệ thuật.

Đạo diễn cho biết anh không muốn khán giả chỉ nhìn thấy một sân khấu đẹp mà còn cảm nhận được "hồn quê" Việt Nam trong từng chi tiết.

Theo thông tin từ BTC chương trình, gần 4 tấn lúa không chỉ là chất liệu tạo nên một sân khấu đặc biệt mà còn là thành quả lao động của người nông dân. Vì vậy, ngay từ khi quyết định đưa lúa thật lên sàn diễn, Ban Tổ chức đã xây dựng phương án xử lý sau chương trình với tinh thần không để lãng phí bất kỳ hạt lúa nào. Toàn bộ số lúa sau đó sẽ được chuyển đến đơn vị chuyên môn để tái chế thành thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Đây là cách Ban Tổ chức tiếp nối vòng đời của những hạt lúa.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ê-kíp luôn mong muốn mỗi chi tiết của chương trình đều mang ý nghĩa, không chỉ trên sân khấu mà cả sau khi ánh đèn khép lại. "Những hạt lúa ấy được làm nên từ rất nhiều công sức của người nông dân. Chúng tôi không muốn sử dụng chỉ trong một đêm rồi bỏ đi. Việc thu gom, xử lý và tái sử dụng là cam kết của ê-kíp đối với môi trường, với nông sản Việt và cũng là sự trân trọng dành cho những 'hạt ngọc trời' đã góp phần tạo nên một sân khấu giàu cảm xúc", đạo diễn chia sẻ.

Vietnam Beauty Fashion Fest Season 15 quy tụ lượng trình diễn đông đảo bậc nhất từ trước đến nay với hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026

Vietnam Beauty Fashion Fest Season 15 quy tụ lượng trình diễn đông đảo bậc nhất từ trước đến nay với hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết việc tập hợp gần 100 gương mặt từ nhiều địa phương khác nhau là áp lực không nhỏ đối với ê-kíp. "Rất nhiều hoa hậu, nam vương đều có lịch trình riêng. Điều khó nhất là tìm được khoảng thời gian để mọi người cùng tập. Chúng tôi phải liên tục sắp xếp, điều chỉnh lịch nhằm bảo đảm đội hình xuất hiện đầy đủ", anh cho biết.

Không chỉ dàn dựng đội hình, đạo diễn còn xây dựng toàn bộ năm bộ sưu tập thành một mạch cảm xúc xuyên suốt thay vì những phần trình diễn độc lập.

Theo anh, mỗi nhà thiết kế đảm nhận một chương trong hành trình của "Love My Skin". Võ Thanh Can mở đầu bằng những sắc màu của thanh xuân và thế giới nội tâm, Lâm Lâm kể câu chuyện về vẻ đẹp tinh khôi, Phùng Minh Long tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, Mai Phương Trang đưa khán giả đến giai đoạn rực rỡ nhất, còn Tăng Thành Công khép lại bằng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, quyền uy sau mọi biến cố.

"Tôi muốn các bộ sưu tập nối tiếp nhau như hành trình của đời người, dòng chảy của thời gian. Mỗi nhà thiết kế kể câu chuyện riêng nhưng cùng hoàn thành sứ mệnh truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ thời trang", Hoàng Nhật Nam nói.

Điểm mới của mùa giải năm nay còn nằm ở màn trình diễn cuối cùng, khi 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tự chuẩn bị trang phục theo chủ đề "Love My Skin" thay vì chỉ mặc thiết kế của các nhà mốt.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết đây là phần anh mong chờ nhất bởi mỗi thí sinh đều mang đến một cách cảm nhận khác nhau về chủ đề.

"Ba mươi thí sinh là ba mươi màu sắc riêng biệt. Điều khiến tôi ấn tượng là sự đầu tư nghiêm túc của các bạn. Từ trang phục, kỹ năng trình diễn đến cách thể hiện trên sân khấu đều cho thấy sự quyết tâm rất lớn. Mỗi lần xuất hiện, các bạn đều chỉn chu và mang đến một câu chuyện của riêng mình", anh nhận xét thêm.