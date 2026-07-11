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Xúc động hình ảnh 10 cán bộ PCCC và CNCH Công an Hà Nội trở về từ “sứ mệnh Venezuela”

Chu Hương - Lam Thanh

ANTD.VN - Sau nhiều ngày tham gia lực lượng cứu hộ quốc tế tại Venezuela - nơi vừa hứng chịu trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về trong niềm tự hào của đồng đội và nhân dân. Họ mang theo những câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần nhân văn và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

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