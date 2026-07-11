Hà Nội: Mở cao điểm 15 ngày hỗ trợ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Trong 15 ngày, Hà Nội sẽ rà soát, hỗ trợ hơn 9.300 người chưa bổ sung giấy ủy quyền, bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn.

Tổ xung kích Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hỗ trợ công dân cao tuổi thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu tại nhà

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm liên ngành nhằm hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Đợt cao điểm diễn ra trong vòng 15 ngày, từ nay đến hết ngày 25/7, được triển khai thống nhất trên toàn thành phố.

Theo thống kê đến ngày 7/7, Hà Nội còn 9.333 trường hợp chưa bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Thành phố yêu cầu rà soát, xác minh, phân loại và hỗ trợ 100% số trường hợp này, không để chậm trễ hoặc gián đoạn việc chi trả.

Hoạt động hỗ trợ được tổ chức tại các chi nhánh và Điểm Phục vụ hành chính công, cơ quan BHXH thành phố, BHXH cơ sở, UBND xã, phường, các điểm lưu động và nơi cư trú của người hưởng.

Xây dựng quy trình phối hợp liên ngành

Đợt cao điểm tập trung vào người có văn bản ủy quyền đã hết thời hạn hoặc có nhu cầu xác lập mới, bổ sung, thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đối tượng hỗ trợ còn gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại và các trường hợp thuộc phạm vi hoạt động của Tổ Hành chính công xung kích.

Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và không thể thực hiện việc ủy quyền cũng thuộc diện được hướng dẫn. Với nhóm này, người trực tiếp ở cùng, chăm sóc hoặc nuôi dưỡng sẽ lập đơn đề nghị, có xác nhận của UBND xã, phường, để cơ quan BHXH xem xét giải quyết theo quy định.

Kế hoạch đồng thời bao gồm người không còn thân nhân chăm sóc, không nơi nương tựa, đang được quản lý tại cơ sở nuôi dưỡng tập trung; người không còn cư trú tại địa phương hoặc chưa xác minh được tình trạng hiện tại.

Đối với người đang sinh sống tại nơi cư trú, có văn bản ủy quyền còn hiệu lực và không có nhu cầu thay đổi người được ủy quyền, việc chi trả được tiếp tục trên cơ sở giấy tờ hiện có.

Để xử lý đúng từng trường hợp, BHXH Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố lập danh sách người chưa bổ sung văn bản ủy quyền. Danh sách được gửi đến UBND xã, phường để rà soát, xác minh, đồng thời chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo dõi và phối hợp triển khai.

Chính quyền cấp xã sau đó phân loại người hưởng thành 5 nhóm. Ngoài nhóm có giấy ủy quyền còn hiệu lực, các nhóm còn lại gồm người không thể tự ủy quyền; người đang ở cơ sở nuôi dưỡng; người không còn cư trú hoặc chưa xác minh được tình trạng; người có giấy ủy quyền hết hạn hoặc muốn thay đổi người được ủy quyền.

Kết quả phân loại được chuyển đến BHXH thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công để xử lý theo thẩm quyền. Những trường hợp chưa xác minh được tình trạng sẽ tiếp tục được BHXH phối hợp với địa phương và Bưu điện rà soát theo quy định.

Hỗ trợ người cao tuổi, yếu thế tận nhà

Đồng chí Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần xuyên suốt khi tham mưu xây dựng Kế hoạch là giảm tối đa việc đi lại, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người hưởng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại.

Các Chi nhánh, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số của Trung tâm sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị tổ chức hỗ trợ ngay tại nơi cư trú hoặc tại các điểm hỗ trợ tập trung như nhà văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư, không giới hạn theo địa giới hành chính, để người dân được thực hiện thủ tục tại địa điểm thuận tiện nhất.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương công vụ, bảo đảm hướng tới mục tiêu 100% người cao tuổi, người yếu thế được thực hiện thủ tục ủy quyền BHXH tại nơi cư trú.



Bên cạnh mục tiêu về tiến độ, Kế hoạch cũng đặt yêu cầu nghiêm ngặt về tính tuân thủ. Toàn bộ quy trình rà soát, xác minh, phân loại, tiếp nhận hồ sơ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, đầy đủ và chính xác thông tin người hưởng.

Các cơ quan, đơn vị tham gia được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin người hưởng, cùng kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ trong suốt quá trình thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cũng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các Chi nhánh, tổng hợp kết quả trên phạm vi toàn Thành phố và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày trong suốt 15 ngày cao điểm, nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Kế hoạch nêu rõ, sau khi kết thúc đợt cao điểm (25/7/2026), các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục duy trì việc rà soát, xác minh, hỗ trợ người hưởng hoàn thiện văn bản ủy quyền theo định kỳ hằng tháng, cho đến khi có văn bản chỉ đạo hoặc quy định mới của cấp có thẩm quyền.

Kết quả của đợt cao điểm ra quân phục vụ người dân lần này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong ngắn hạn, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế thường xuyên, bền vững để bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.