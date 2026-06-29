Hơn 1.000 người dân Thủ đô được tư vấn dinh dưỡng, vận động tại “Ngày dinh dưỡng cộng đồng”

ANTD.VN - Tại sự kiện Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 diễn ra ở Công viên Thống Nhất, hơn 1.000 người tham gia đã được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia hàng đầu...

Hàng nghìn người tham gia sự kiện tại Công viên Thống Nhất

Cuối tuần qua, ngày 28-6, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức Ngày dinh dưỡng cộng đồng lần 7 tại Hà Nội, tiếp nối thành công của sự kiện lần thứ 6 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5-2026.

Được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia, góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng và việc tập luyện thể dục thường xuyên.

Sự kiện Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 đã mang đến chuỗi hoạt động thú vị nhằm trang bị cho người tham gia những kiến ​​thức cần thiết về sức khỏe và khuyến khích lối sống lành mạnh. Điểm nhấn của sự kiện là phần thi với sự tham gia của 20 đội tìm hiểu về kiến ​​thức dinh dưỡng và thực hiện các tiết mục vận động thể chất, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng hỗ trợ trong việc đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài.

Sự kiện góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về dinh dưỡng cân bằng tập luyện thể dục thường xuyên

Hơn 1.000 người tham gia đã được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe và dinh dưỡng tại các quầy tư vấn miễn phí. Khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam cũng thu hút nhiều người tham gia với các hoạt động tập trung vào chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia bày tỏ hy vọng rằng những sáng kiến ​​cộng đồng này sẽ truyền cảm hứng giúp ngày càng có nhiều người quyết tâm hành động để tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe của mình từ những lời khuyên và hướng dẫn khoa học.