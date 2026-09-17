Công an phường trắng đêm giúp dân ra khỏi vùng ngập sâu

ANTD.VN - Mực nước sông Tích (Hà Nội) vượt báo động ba khiến nhiều khu dân cư bị ngập nước trong nước. Ngay trong đêm, lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội dầm mình trong dòng nước ngập, khẩn cấp di dời các hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

CAP Sơn Tây (Hà Nội) cùng lực lượng cơ sở khiêng vác máy giặt, kê kích tài sản lên cao giúp người dân tránh hư hại do nước ngập.

Rạng sáng 17/9, nước sông Tích (Hà Nội) dâng nhanh sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Tại trạm thủy văn Kim Quan, mực nước ghi nhận lúc 2 giờ 40 phút chạm ngưỡng 8,43m, vượt mức Báo động ba 3cm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phát Lệnh báo động lũ số 50/L-BCH. Mưa rát mặt, dòng nước cuồn cuộn đỏ quạch từ thượng lưu đổ về, tràn qua bờ bãi áp sát các khu dân cư trũng thấp. Toàn bộ quân số công an cơ sở chuyển trạng thái ứng trực 24/24 giờ ngay trong đêm, lập tức tỏa xuống các điểm xung yếu ven sông.

Tại ngã ba Cầu Trì, nước lũ dềnh lên nhanh gây ngập sâu mặt đường, xe cộ qua lại gặp nhiều trở ngại. Dòng nước chảy xiết tiềm ẩn nguy cơ người đi đường sảy chân vào các miệng cống hoặc hố sâu ven đường.

CAP Sơn Tây (Hà Nội) lập chốt cảnh báo, phân luồng phương tiện qua vùng ngập sâu tại khu vực ngã ba Cầu Trì.

Cán bộ Công an phường Sơn Tây (Hà Nội) lội dòng nước ngập ngang thắt lưng tiếp cận từng ngõ sâu ven sông Tích để kiểm tra, hỗ trợ người dân.

Nhằm ngăn ngừa sự cố đáng tiếc, lực lượng công an dầm mình dưới mưa, đưa rào chắn thép ra dựng chốt chặn. Biển cảnh báo ngập sâu được cắm ngay đầu điểm ngập. Cán bộ đứng chốt liên tục vẫy tay hướng dẫn phương tiện quay đầu, phân luồng từ sớm để người dân chọn lộ trình khác an toàn hơn.

Càng về sáng, áp lực nước dâng càng rõ rệt trong các ngõ sâu. Tại ngõ 1, ngõ 3, ngõ 5 Tổ dân phố Ngô Quyền cùng ngõ 4, ngõ 6 Tổ dân phố Quang Trung, nước ngập lút quá đầu gối rồi mấp mé mép sân, tràn thẳng vào thềm nhà. Khu vực này có 32 hộ với 112 nhân khẩu bị nước lũ bao vây, trong đó 8 hộ gia đình rơi vào cảnh ngập sâu, đối mặt nguy cơ mất an toàn nếu ở lại.

Nhận tin báo, Công an phường Sơn Tây nhanh chóng phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đại diện tổ dân phố tiếp cận từng ngõ ngách. Trời mưa tầm tã, những người lính mặc áo mưa dã chiến, tay cầm ô, chân lội bì bõm vào từng nhà ngập nước.

Phương án sơ tán được tiến hành khẩn trương. 2 hộ gia đình gồm người già và trẻ nhỏ được cán bộ dìu đỡ, đưa tới tạm trú tại Nhà văn hóa. 6 hộ khác được bố trí di dời sang nhà người thân ở vị trí cao ráo.

Cùng lúc đó, các cán bộ công an phụ giúp người dân kê kích đồ đạc. Máy giặt, tủ lạnh, tivi, xe máy và lương thực được các tổ công tác cùng nhau khiêng vác lên cao, tránh bị nước bùn ngâm hỏng. Việc hỗ trợ diễn ra dứt khoát, tỉ mỉ, giúp bà con an tâm rời đi.

Bên cạnh nhiệm vụ ứng cứu, công tác bảo vệ tài sản của nhân dân được siết chặt. Lợi dụng thời điểm người dân sơ tán, kẻ gian có thể trà trộn trộm cắp.

Các tổ tuần tra tăng cường khép kín địa bàn, kiểm soát chặt các tuyến đường ra vào khu vực ngập, tuần tra từng bờ rào, góc ngõ, giữ nguyên vẹn tài sản cho từng ngôi nhà vắng chủ.

Hiện tại, các điểm ven sông Tích vẫn được theo dõi sát sao từng giờ. Công an phường Sơn Tây khuyến cáo người dân vùng trũng thấp chủ động nắm bắt tin tức thời tiết, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không mạo hiểm đi qua vùng nước xoáy, nước sâu hoặc nơi đã đặt biển cảnh báo.