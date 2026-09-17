Hà Nội mưa vượt 500mm, huy động hơn 2.500 nhân viên ứng trực chống ngập

ANTD.VN - Những ngày qua trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều nơi đo được lượng mưa vượt 500mm, các con sông tiêu thoát nước đều đã đầy ở mức Báo động 2- Báo động 3. Hà Nội đã huy động hơn 2.500 nhân viên và 200 máy móc ứng trực tiêu thoát nước.

Trung tâm quản lý kỹ thuật hạ tầng TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ sáng ngày 14/9/2026 đến nay.

Tính đến 9h sáng nay 17/9, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như: Yên Sở 570,8mm; Hai Bà Trưng với 550,3mm; Cầu Giấy 439,2mm; Thanh Liệt 435,0mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 421,8mm; Từ Liêm 414,3 mm; Yên Nghĩa 411,5mm; Ô Chợ Dừa 408,7mm; Hoàn Kiếm 404,6mm; Tây Mỗ 402,0 mm; Hoàng Mai 401,6mm; Phú Thượng 383,9 mm.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vẫn ngập, phương tiện di chuyển khó khăn

Mưa lớn dài ngày đã khiến mực nước các sông trên địa bàn đều ở mức cao. Cụ thể như sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5,27m; đập Thanh Liệt thượng lưu 4,62m, hạ lưu 5,49m; sông Nhuệ (trạm Bơm Đồng Bông 1) 5,38m; cầu Hà Đông 5,28m (vượt Báo động 2 là 0,09 m); sông Tích 8,33 – 8,64 m (vượt Báo động 3 từ 0,24 m đến 0,33 m); sông Bùi 7,45 m (vượt Báo động 3 là 0,45 m); sông Đáy 6,62 m (vượt Báo động 2 là 0,12 m)…

Hà Nội đã huy động khoảng 2.500 nhân viên ứng trực, hỗ trợ tiêu thoát nước

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Cùng với đó, các trạm bơm tiêu thoát nước trên địa bàn TP đều đang hoạt động hết công suất.

Nhiều điểm mưa ghi nhận vượt 500mm trong những ngày qua

Mưa lớn đã làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm. Mực nước sông Nhuệ và một số sông vượt Báo động 2 và Báo động 3.

Tại các khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước sông Nhuệ đang ở mức cao (tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m, tại cầu Hà Đông là 5,28m), làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống.

Nước sông Đáy trên địa bàn Hà Nội dâng cao

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục tăng, trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng, thấp cục bộ trong lưu vực rút nước chậm và còn xảy ra úng ngập.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện với hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị tập trung khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa phù hợp với diễn biến mưa và mực nước thực tế.

Đến trưa nay, nhiều tuyến phố vẫn tiếp tục ngập do mưa chưa ngớt cộng với nước rút chậm. Dự báo từ cơ quan khí tượng cho thấy, từ chiều nay, mưa ở khu vực Hà Nội sẽ giảm dần, tuy nhiên sẽ tiếp diễn từ tối nay đến sáng mai 18/9.