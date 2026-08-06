Bắt nhanh 2 đối tượng trộm cắp xe SH

ANTD.VN - Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại về việc mất xe máy SH, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng gây án.

Ngày 4-8-2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H.A, trú tại phường Từ Liêm về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe mô tô Honda SH 125i, tại khu nhà trọ nơi đang sinh sống.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh và nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Duy Khánh (SN 2006), trú tại tỉnh Thanh Hóa và và Đào Minh Quân (SN 1999) trú tại tỉnh Lạng Sơn. Khánh là người ở cùng khu nhà trọ với bị hại.

Quá trình điều tra xác định, Khánh đã liên hệ với Quân thông qua mạng xã hội để rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại khu nhà trọ nơi sinh sống.

Theo sự bàn bạc từ trước, Khánh mở cổng để Quân đột nhập vào bên trong lấy trộm chiếc xe SH của chị A.

Sau khi trộm cắp thành công, Quân mang xe cất giấu tại một tòa nhà chung cư, lấy vé gửi xe, còn Khánh chụp ảnh chiếc xe và đăng tải lên mạng xã hội để tìm người mua xe không có giấy tờ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Khánh và Đào Minh Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an phường Từ Liêm đã thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Duy Khánh và Đào Minh Quân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.