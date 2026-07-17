Người đàn ông ở Bản Dao và chiếc ví không phải của mình

ANTD.VN - Nhặt được ví chứa nhiều giấy tờ tùy thân, người dân thôn Bản Dao giao nộp Công an xã Ba Vì. Sau 2 ngày xác minh, tài sản được trao trả cho chủ nhân ở xã Mê Linh, Hà Nội.

Cán bộ Công an xã Ba Vì trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ cho anh Nguyễn Tuấn Anh tại trụ sở đơn vị

Chiếc ví với nhiều giấy tờ tùy thân nằm lại bên đường. Người nhặt được không giữ, mang thẳng tới trụ sở Công an xã. Hai ngày sau, tài sản trở về đúng tay chủ nhân cách đó gần trọn một chiều dài thành phố.

Ngày 9-7-2026, Công an xã Ba Vì tiếp nhận thông tin từ anh Triệu Sinh Khoa (SN 1992, trú tại thôn Bản Dao, xã Ba Vì) về việc nhặt được một chiếc ví. Bên trong còn nguyên nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, thường trú tại Mê Linh, Hà Nội).

Anh Khoa không giữ lại. Không đắn đo. Anh mang chiếc ví tới trụ sở Công an xã, giao nộp đầy đủ.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành xác minh, đồng thời đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các kênh thông tin của Công an xã Ba Vì. Một chiếc ví, vài dòng thông báo, và quãng chờ.

Từ Ba Vì về Mê Linh không gần. Với người mất giấy tờ, quãng đường ấy còn dài hơn nữa, bởi phía sau là những ngày ngược xuôi làm lại thủ tục, là cảm giác bất an khi thông tin cá nhân của mình đang ở đâu đó ngoài tầm với.

Đến ngày 11-7-2026, anh Nguyễn Tuấn Anh có mặt tại trụ sở Công an xã Ba Vì, nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ của mình. Cầm chiếc ví trên tay, anh xúc động gửi lời cảm ơn tới Công an xã Ba Vì đã tận tình hỗ trợ; cảm ơn anh Triệu Sinh Khoa vì hành động trung thực, trách nhiệm.

Cuộc trao trả diễn ra ngắn gọn, ngay trước cửa trụ sở. Phía trên đầu họ là tấm băng rôn đỏ với dòng chữ về phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Bên cạnh cửa ra vào, một tấm biển khác ghi rõ: "Không sai phạm - Không tiêu cực - Không phiền hà". Những khẩu hiệu ấy, hôm nay, có một minh chứng bằng xương bằng thịt.

Việc làm của anh Triệu Sinh Khoa là hình ảnh đẹp về tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

Nó cũng cho thấy một điều khác, lặng lẽ hơn: người dân tin rằng khi mang tài sản của người lạ tới trụ sở Công an, món đồ ấy chắc chắn sẽ về đúng chỗ. Niềm tin đó không tự nhiên mà có. Nó được bồi đắp từ những việc rất nhỏ, làm đi làm lại, ngày này qua ngày khác.

Đây là hình ảnh về sự gắn kết giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi việc tốt hôm nay góp thêm một viên gạch cho một xã hội văn minh, nghĩa tình và an toàn hơn.