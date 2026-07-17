Miền núi phía Bắc mưa rất to, khu vực đồng bằng mưa giông rải rác

ANTD.VN - Từ sáng sớm nay 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 17/7, khu vực vùng núi Bắc bộ, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/7 đến 3 giờ ngày 17/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Chế Tạo (Lào Cai) 190,6mm; Nậm Păm (Sơn La) 152,4mm; Tạ Mít (Lai Châu) 70,4mm,…

Từ sáng sớm nay 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 1000mm trong 3 tiếng.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, các nơi khác ở Bắc bộ, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi phía Bắc có mưa giông rất lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Ngày và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đáng nói, trong suốt 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Mưa giông, gió lớn trên biển, tàu thuyền đề phòng

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Ngày và đêm 17/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. HCM và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, phía Bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 18/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến TP. HCM và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3,0m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn; trong mưa giông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.