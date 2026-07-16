Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng

ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2016, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu.

Trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân; biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chậm được khắc phục.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế; cơ chế ràng buộc trách nhiệm và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện còn thiếu cụ thể.

Thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc"

Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

“Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng”, Bộ Chính trị chỉ thị.

Học tập, thực hành theo Bác, theo Bộ Chính trị, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển.

Cán bộ Công an trao đổi, phối hợp đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mặt khác, theo Bộ Chính trị, cần xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Chính trị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng.

“Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan toả trách nhiệm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị”, chỉ thị nêu rõ.

Ba nhóm nội dung về trách nhiệm nêu gương

Trách nhiệm nêu gương, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, phải được cụ thể hoá thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ tập trung vào ba nhóm nội dung.

Một là, về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện phải kiên định về chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hai là, đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm; làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ba là, tinh thần phục vụ Nhân dân phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Cán bộ, đảng viên phải chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Đây là yêu cầu mới, thể hiện rõ quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ gương mẫu trong đời sống và công tác mà còn phải chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và trách nhiệm khi tham gia môi trường số.

Cùng với đó, Chỉ thị nhấn mạnh việc phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và tạo sức đề kháng trước các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Để bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, mức độ hài lòng của Nhân dân và việc thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên làm căn cứ đánh giá. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục triệt để tình trạng học tập hình thức, báo cáo không đúng thực chất.

Việc đưa nội dung tăng cường kỷ luật phát ngôn, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng vào Chỉ thị 07 thể hiện quyết tâm của Bộ Chính trị trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại số; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn