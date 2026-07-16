Hồi sinh trái tim của bé 7 tuổi nhờ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

ANTD.VN - Tiếp nhận bệnh nhi V.T.P. mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã áp dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu nhất để cứu sống trẻ mà không cần chuyển lên Hà Nội…

TS.BS Nguyễn Minh Hùng và ekip thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhi

Ngày 16-7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận bệnh nhi V.T.P. (7 tuổi), nhập viện với chẩn đoán còn ống động mạch (PDA) kích thước trung bình đến lớn (5,7-6 mm).

Đây là bệnh tim bẩm sinh có thể gây quá tải cho hệ tuần hoàn và hô hấp, khiến trẻ chậm phát triển, suy tim, tăng áp động mạch phổi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị kịp thời.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật bít ống động mạch bằng dụng cụ qua đường ống thông để can thiệp cho bệnh nhi. Đây là kỹ thuật mà Bệnh viện Bạch Mai đã làm chủ và triển khai thường quy từ nhiều năm nay.

TS.BS Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng khoa Tim bẩm sinh và Bệnh tim cấu trúc, Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai), người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhi, cho biết: “điều đáng tự hào ở ca bệnh này không nằm ở độ phức tạp của kỹ thuật, mà ở việc chúng tôi đã tổ chức, vận hành thành công quy trình điều trị chuẩn ngay tại một cơ sở mới".

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị xác định đưa các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ cử các chuyên gia trực tiếp thực hiện mà còn chuyển giao toàn diện quy trình chuyên môn. Hệ thống trang thiết bị và năng lực phối hợp tại cơ sở Ninh Bình hiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Viện Tim mạch Việt Nam.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định, việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình là bước đi cụ thể nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền. Dù điều trị tại cơ sở Hà Nội hay cơ sở Ninh Bình, người dân đều được chăm sóc theo cùng một tiêu chuẩn chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.