Phát huy bản lĩnh người chiến sĩ Công an trên mặt trận giữ gìn bình yên cơ sở

ANTD.VN - Chiều 15-7, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội thành lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc tập hợp lực lượng cựu Công an nhân dân trên địa bàn, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh của các thế hệ cán bộ Công an tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại hội vinh dự đón Trung tướng Dương Minh Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Đại tá Đinh Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội hiện đang sinh hoạt tại Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi.

Lãnh đạo phường Phúc Lợi kỳ vọng Hội Cựu CAND sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Bùi Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phúc Lợi cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ 21 tổ dân phố và 75 hội viên chính thức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của UBND phường về việc thành lập Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi; báo cáo kết quả hoạt động của Ban vận động thành lập Hội, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi ra mắt

Theo chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa I; bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội theo đúng Điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Ban vận động và cấp ủy, chính quyền phường Phúc Lợi trong quá trình thành lập tổ chức Hội. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa I nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tập hợp, đoàn kết hội viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo phường Phúc Lợi cũng bày tỏ kỳ vọng Hội Cựu CAND sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hòa giải ở cơ sở, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hỗ trợ lực lượng Công an phường trong nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Việc thành lập Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức Công an địa phương tiếp tục được kiện toàn, càng khẳng định vai trò của lực lượng cựu Công an trong việc phát huy kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031 với sự thống nhất cao. Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của các thế hệ cán bộ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục phát huy phẩm chất "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, phát triển.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND phường Phúc Lợi lần thứ I không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức hội mới trên địa bàn mà còn mở ra chặng đường mới để những cán bộ Công an đã nghỉ công tác tiếp tục cống hiến bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm, chung sức cùng lực lượng Công an cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.