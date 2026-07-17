Phường Long Biên (Hà Nội): Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững của địa phương

ANTD.VN - Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Biên (Hà Nội) đã từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác quản trị đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Xây dựng "lá chắn mềm" an ninh, trật tự từ cơ sở

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I; tích cực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long Biên đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Hòa chung khí thế đó, sáng 17-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Long Biên long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”.

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng ngày hội

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với phong trào giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở - yếu tố đang ngày càng được xác định là nền tảng của quản trị đô thị hiện đại.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên khẳng định, trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dự án trọng điểm và yêu cầu quản trị đô thị ngày càng cao, việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên phát biểu tại ngày hội

Theo đồng chí Hoàng Hải, sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường Long Biên nhanh chóng ổn định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đầu tư công, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Không phải ngẫu nhiên phường Long Biên dành sự quan tâm đặc biệt cho Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Là địa bàn cửa ngõ phía Đông Thủ đô, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang và sẽ được triển khai, địa phương đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức trong công tác quản trị. Những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cư trú, an toàn giao thông hay phòng, chống tội phạm đều đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cán bộ và nhân dân phường Long Biên

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phường Long Biên đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi hàng loạt dự án hạ tầng lớn của thành phố được triển khai. Tuy nhiên, cùng với đó là những yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, quản lý cư trú, phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự đô thị. Chính vì vậy, theo lãnh đạo UBND phường Long Biên, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không đơn thuần là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà phải trở thành trách nhiệm chung của mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và từng người dân. "Khi mỗi người dân thực sự trở thành "tai mắt", là chủ thể tham gia giữ gìn bình yên khu dân cư thì thế trận an ninh nhân dân mới được củng cố vững chắc, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh" - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên Hoàng Hải chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được triển khai toàn diện, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như xây dựng chính quyền hai cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng "Phường không ma túy". Cùng với đó, các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố, nhân rộng; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thông qua việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đáng chú ý, nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng thông qua việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây chính là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền, đồng thời tạo nên "lá chắn mềm" trong công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhìn nhận thẳng thắn tại ngày hội từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND phường Long Biên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thực chất, hiệu quả; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực sự gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Mỗi người dân là một "chiến sĩ" giữ bình yên

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Bùi Huyền Mai đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an và nhân dân phường Long Biên đạt được trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đồng chí, điều đáng ghi nhận không chỉ là những kết quả cụ thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ giữ gìn bình yên từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

"Ở Long Biên hôm nay, bảo đảm an ninh, trật tự không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà đã thực sự trở thành trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân. Đó chính là biểu hiện sinh động của việc xây dựng "thế trận lòng dân" - nền tảng quan trọng nhất của thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới" - đồng chí Bùi Huyền Mai đánh giá tại ngày hội và chỉ rõ thực tiễn ở Long Biên cho thấy, nơi nào phát huy được sức mạnh của cộng đồng, nơi đó sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Việc lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể của phong trào chính là hướng đi đúng trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu quản trị hiện đại và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời khẳng định, sự đồng thuận của nhân dân chính là nguồn lực quan trọng nhất để giữ vững an ninh, trật tự, tạo nền tảng tháo gỡ các "điểm nghẽn" và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên trao khen lực lượng Công an phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh một bài học có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của Thủ đô, đó là: bên cạnh nguồn lực đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, sự đồng thuận của nhân dân mới là nguồn lực quan trọng nhất. Khi người dân được lắng nghe, được đối thoại, được tham gia vào quá trình triển khai các chủ trương lớn thì những công trình, dự án phát triển sẽ nhận được sự ủng hộ, các "điểm nghẽn" sẽ từng bước được tháo gỡ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để phong trào tiếp tục phát triển chiều sâu, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố "thế trận lòng dân", đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh, trật tự, phục vụ các nhiệm vụ phát triển của địa phương, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của thành phố.

Có thể thấy, trong bối cảnh phường Long Biên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và kỳ vọng, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ mang ý nghĩa của một phong trào quần chúng mà còn trở thành một phương thức quản trị xã hội hiện đại.

Khi mỗi người dân là một "chiến sĩ" trên mặt trận giữ gìn an ninh, mỗi khu dân cư là một "pháo đài" bình yên và mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị đều phát huy hết trách nhiệm của mình, "thế trận lòng dân" sẽ ngày càng bền chặt - đó cũng chính là tiền đề để phường Long Biên tiếp tục khẳng định vị thế là đô thị động lực phía Đông Thủ đô - phát triển nhanh, văn minh, hiện đại nhưng luôn giữ vững sự bình yên, ổn định, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.