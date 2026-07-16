Tri ân các Anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANTD.VN - Ngày 16-7, Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ.

Mở đầu chuỗi hoạt động, sáng 16-7, đoàn công tác của Trại tạm giam số 2 do Đại tá Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám thị làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Đại tá Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám thị làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang Mai Dịch

Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà tới hai gia đình liệt sĩ có thân nhân đang công tác tại Trại tạm giam số 2, gồm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kim và gia đình liệt sĩ Vũ Danh Lý.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà tới hai gia đình liệt sĩ có thân nhân đang công tác tại Trại tạm giam số 2, gồm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kim và gia đình liệt sĩ Vũ Danh Lý.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Trại tạm giam số 2 không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại các gia đình, lãnh đạo đơn vị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà ba đồng chí thương binh đang công tác tại đơn vị gồm Trung tá Nguyễn Việt Hoàng, Thiếu tá Nguyễn Đức Phong và Thiếu tá Chu Văn Thường.

Tại các gia đình, lãnh đạo đơn vị gửi lời thăm hỏi chân thành, ghi nhận và biểu dương những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Trại tạm giam số 2 không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 tiếp tục khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.