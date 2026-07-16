ANTD.VN - Ngày 16-7-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an về “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với Phòng Cảnh vệ miền Trung tại thành phố Đà Nẵng và Phòng Cảnh vệ miền Nam tại TP.HCM.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu khai mạc

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bên cạnh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yếu tốt cốt lõi quyết định sức mạnh của lực lượng Cảnh vệ CAND chính là sức mạnh của kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh CAND.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng Phòng điều lệnh, quân sự, võ thuật - Cục Công tác chính trị trình bày nội dung tập huấn

Do vậy, tuyệt đại đa số CBCS lực lượng Cảnh vệ luôn nêu cao tinh thân trách nhiệm, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương và các quy định về điều lệnh CAND. Qua đó, đưa công tác chấp hành đi vào nề nếp, đảm bảo trật tự, thống nhất, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, việc Bộ Tư lệnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an về “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND” là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn lực lượng CAND đang triển khai thực hiện quyết liệt, sôi nổi phong trào thi đua “Ba nhất”; nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác chấp hành điều lệnh CAND, đưa công tác điều lệnh đi vào nề nếp, thực chất trở thành thói quen và từng bước hình thành văn hóa của lực lượng Cảnh vệ; đồng thời, phát huy tính kỷ luật trong thực thi công vụ của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn – Phó Tư lệnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND với phương châm "Cán bộ có chức vụ, cấp hàm, chức danh càng cao, thâm niên công tác càng nhiêu, thì càng phải gương mẫu thực hiện"; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác điều lệnh, công tác chấp hành điều lệnh, công tác kiểm tra điều lệnh CAND trong Bộ Tư lệnh; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về điều lệnh CAND phải chủ động tham mưu đề ra các chủ trương, biện pháp đổi mới trong công tác điều lệnh, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều lệnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chấp hành điều lệnh CAND trong Bộ Tư lệnh

“Chỉ huy các đơn vị lĩnh hội, tiếp thu những kiến thức, nội dung được đồng chí báo cáo viên truyền đạt để tổ chức Hội nghị quán triết đến toàn thể CBCS đơn vị mình; đồng thời, triển khai viết cam kết thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Bộ Công an, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” – Thiếu tướng Võ Anh Tuấn yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Đại tá Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng Phòng điều lệnh, quân sự, võ thuật - Cục Công tác chính trị truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi; chỉ rõ những điểm mới trong các Thông tư của Bộ quy định về điều lệnh CAND và những yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp và CBCS trong việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, kỷ luật công tác, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong và trách nhiệm thực thi công vụ.