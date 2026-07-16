Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Yên Bài

ANTD.VN -Hướng tới kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7/2026, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho người dân xã Yên Bài.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với mục tiêu an sinh xã hội và tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Thủ đô, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn thầy thuốc, bác sĩ Học viện kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm và Bệnh viện CATP Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ cho người dân xã Yên Bài

Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh Bộ Công an, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm, Chi hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Hà Nội và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý cho người dân tham dự Ngày hội.

Sự tham gia của nhiều đơn vị y tế uy tín cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương. Đây không chỉ là hoạt động khám, chữa bệnh thông thường mà còn thể hiện quyết tâm đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Tổ chức khám cho người dân xã Yên Bài

Trong khuôn khổ chương trình, gần 200 người dân được khám tổng quát, đo các chỉ số sức khỏe, tầm soát một số bệnh lý thường gặp theo từng nhóm tuổi; đồng thời được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và cấp phát thuốc miễn phí theo đúng chỉ định chuyên môn. Mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế với tinh thần tận tâm, chu đáo và trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện kiên định xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ giá trị cốt lõi "Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín", lấy người bệnh làm trung tâm, chăm sóc bằng năng lực chuyên môn vững vàng cùng sự thấu cảm chân thành.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Yên Bài chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Bệnh viện CATP Hà Nội

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao quà cho người dân xã Yên Bài trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là niềm vinh dự của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Công an thành phố cùng các đơn vị đồng hành đối với người dân địa phương, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Bệnh viện CATP và đại diện Chi hội Tư vấn nâng cao sức khoẻ Hà Nội tặng quà cho người dân xã Yên Bài

Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định vai trò của Bệnh viện Công an thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô giàu y đức, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, ngành Y tế và cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền y tế cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng để chăm lo tốt hơn đời sống, sức khỏe của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.