Mới: Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ được sử dụng 1 lần

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ tháng 7/2026 có thêm nhiều trường hợp huỷ, thu hồi giá trị sử dụng hộ chiếu, đồng thời hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng.

Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã quy định, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Ngoài ra, Luật còn sửa đổi một số quy định liên quan đến hồ sơ, giấy tờ khi cấp hộ chiếu nhằm đồng bộ với quy định về Căn cước.

Luật bổ sung Căn cước điện tử khi cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước; khi làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước đồng thời bổ sung Căn cước điện tử trong hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung 3 trường hợp hủy, thu hồi giá trị sử dụng hộ chiếu, đó là: Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới; Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu; Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Trước đó, Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chỉ quy định các trường hợp như: Hủy hộ chiếu còn thời hạn bị mất; Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng; Thu hồi, hủy hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đặc biệt, Luật không yêu cầu công dân cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Luật cũng quy định trình tự hủy hộ chiếu cũ khi đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới. Theo đó, việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối trong trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới và thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu được thực hiện như sau:

Thứ nhất, sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mới cho công dân, cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước đó của người đó nếu còn thời hạn sử dụng.

Thứ hai, trong trường hợp hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu khi có căn cứ xác định hộ chiếu đã cấp cho công dân bị sai thông tin trên hộ chiếu thì cơ quan cấp hộ chiếu kiểm tra, yêu cầu người đã được cấp hộ chiếu nộp lại hộ chiếu đó để thu hủy;

Trường hợp không thu hồi được hộ chiếu còn thời hạn thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, việc hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã khi có căn cứ xác định hộ chiếu của người đang bị truy nã còn thời hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu kiểm tra và thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đó.

Trường hợp người bị truy nã đang ở nước ngoài về Việt Nam để đầu thú hoặc phục vụ hoạt động tố tụng hình sự khác thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho người đó.