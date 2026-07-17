Siêu El Nino có thể xuất hiện về cuối năm, thời tiết cả nước nhiều diễn biến bất thường

ANTD.VN -El Nino sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần, khoảng tháng 10 – 12/2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh rất mạnh - siêu El Nino, với xác suất lên tới 81%.

Trong bản tin mới nhất về tình hình El Nino, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 cao hơn 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm.

Dưới tác động của siêu El Nino, trên cả nước giai đoạn từ tháng 11/2026 – 1/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 – 2 độ C, riêng Tây nguyên cao hơn từ 2 - 2,5 độ C.

Trong giai đoạn này, lượng mưa phân bố không đều khi có nơi giảm mạnh đến 50%, một số khu vực lại tăng.

Cụ thể, so với với trung bình nhiều năm, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, lượng mưa thấp hơn từ 10 - 25%; Quảng Ngãi - Lâm Đồng và Nam bộ thấp hơn 25 - 50%. Ngược lại, một số khu vực lượng mưa có khả năng tăng là khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 10 - 20%, vùng núi Bắc bộ có nơi trên 30%.

Ngoài ra, với xu hướng El Nino đang mạnh lên, giai đoạn từ nay đến tháng 9/2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung, tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa - Huế và duyên hải nam Trung bộ. Đặc biệt, số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn trung bình nhiều năm từ 1- 1,5 độ C, các khu vực khác trên cả nước cao hơn 0,5 - 1 độ C.

Siêu El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ những tháng cuối năm, thời tiết có nhiều bất thường

Do tác động của siêu El Nino từ tháng 11/2027 không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất tác động đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, tập trung vào tháng 1/2027, vùng núi Bắc bộ cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.

Tương tự, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta cũng ít hơn mọi năm nhưng cần đề phòng khả năng bão mạnh.

Nắng nóng vẫn xuất hiện dày đặc ở Trunb bộ, nền nhiệt cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

El Nino nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong mùa xuân, có thể kéo dài sang đầu mùa hè 2027 và suy yếu dần về cuối mùa hè.

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí hậu NOAA (Mỹ) cũng phát đi thông tin cho biết, một vùng rộng lớn trên khắp khu vực trung tâm và phía đông xích đạo trên Thái Bình Dương ghi nhận nhiệt độ nước biển ở bề mặt vượt quá 1 độ C. Cụ thể, tại khu vực Nino 3.4 nhiệt độ là 1,2 độ C, khu vực Nino 1 và 2 mức nhiệt đến 2,7 độ C và Nino 4 là 0,5 độ C.

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ nước biển thì các hiện tượng khí quyển cũng góp phần cho El Nino mạnh lên nhanh chóng.

Cụ thể là các dị thường gió tây ở tầng thấp và dị thường gió đông ở tầng cao cũng được ghi nhận trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương phía tây và trung tâm tạo sự đối lưu tăng cường ở các khu vực này nhưng khu vực Indonesia bị triệt tiêu.

Sự kết hợp mạnh "hoàn hảo" giữa hoàn lưu khí quyển và đại dương trên khắp Thái Bình Dương là cơ sở đáng tin cậy cho dự báo El Nino đang mạnh lên và kéo dài đến đầu năm 2027.

Theo đó, có 81% khả năng xảy ra El Nino rất mạnh trong khoảng từ tháng 10 – 12/2026. Nó sẽ trở thành một trong những sự kiện El Nino mạnh nhất trong lịch sử kể từ năm 1950. Đến 97%, El Nino sẽ kéo dài đến đầu năm 2027.