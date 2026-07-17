Ký ức hào hùng của người cựu chiến binh và lời hứa "Ba nhất" của tuổi trẻ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Công an xã Ứng Hòa đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Công an xã Ứng Hòa thăm, tặng quà thương bệnh binh Đào Tiến Quá

Hoạt động nghĩa tình thường niên này không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân.

Ký ức kiên trung trên cao điểm năm xưa

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Bảy, đoàn công tác tìm đến gia đình ông Đào Tiến Quá, sinh ngày 19/8/1953, trú tại thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Ông là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 51%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương 81%. Từng cống hiến trong lực lượng vũ trang từ ngày 28/4/1970 đến ngày 1/1/1982, người cựu binh già vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn và trí nhớ mẫn tiệp của một chiến sĩ trinh sát thực địa năm xưa.

Bên chén trà vui đón khách, ông bồi hồi kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng. Nhớ nhất vẫn là Chiến dịch Nông Sơn - Trung Phước (Quảng Nam) tháng 8/1974. Giữa làn pháo kích dồn dập trên cao điểm 554, ông cùng đồng đội triển khai nhanh thế trận gọng kìm, mưu trí áp sát và khống chế gọn mục tiêu địch để khai thác thông tin tình báo phục vụ trận đánh quyết định của sư đoàn.

Sự quyết đoán của tổ trinh sát ngày ấy đã giúp đơn vị thu thập được những thông tin quan trọng và bảo toàn lực lượng trong gang tấc.

Xúc động trước sự quan tâm của thế hệ đi sau, ông Đào Tiến Quá bày tỏ: "Tôi xin cảm ơn các đồng chí đã trực tiếp đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà. Sự quan tâm chu đáo, nghĩa tình của lực lượng Công an và chính quyền các cấp, từ cấp thôn, cấp xã cho đến cấp thành phố là niềm động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với những thương bệnh binh như chúng tôi để tiếp tục sống gương mẫu tại địa phương".

Công an xã Ứng Hòa thăm tặng quà thân nhân liệt sĩ trên địa bàn

Lời hứa xung kích "Ba nhất"

Tiếp nối hành trình, cũng tại thôn Đạo Tú, đoàn công tác đến thăm 4 gia đình là con liệt sĩ, gồm các bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1939), Nguyễn Thị Mậu (sinh năm 1939), Hoàng Thị Xướng (sinh năm 1942) và Nguyễn Thị Miều (sinh năm 1944). Ở mỗi điểm dừng chân, cán bộ, chiến sĩ ân cần hỏi han đời sống thường ngày, chúc các bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao các liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa chia sẻ: "Mỗi chuyến đi, mỗi lần được gặp gỡ và lắng nghe những ký ức hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước là một bài học thực tiễn vô cùng quý báu đối với tập thể Công an xã.

Những cống hiến, hy sinh của các bác, các cô chính là tấm gương sáng ngời để cán bộ chiến sĩ hôm nay soi chiếu, từ đó không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân".

Tiếp thu những lời căn dặn ấy, Thượng úy Lý Bá Lâm, Bí thư Chi đoàn Công an xã Ứng Hòa bày tỏ quyết tâm: "Noi gương tinh thần dũng cảm, mưu trí của thế hệ đi trước, tuổi trẻ Công an xã quyết tâm cụ thể hóa bằng phong trào thi đua 'ba nhất' của thanh niên Công an Thủ đô: Bản lĩnh chính trị vững vàng nhất, Xung kích sáng tạo nhất và Trách nhiệm phục vụ nhân dân cao nhất. Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mọi trận tuyến giữ gìn an ninh trật tự, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương xã Ứng Hòa".

Chuyến đi khép lại. Nhưng ngọn lửa truyền thống và lòng biết ơn vẫn cháy sáng trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa, trở thành sức mạnh tinh thần để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân.