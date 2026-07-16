Cục Hậu cần khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026

ANTD.VN - Sáng 16/7, tại Hà Nội, Cục Hậu cần tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các trụ sở cơ quan Bộ phía Bắc năm 2026. Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần dự và chủ trì.

Lớp huấn luyện được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác PCCC và CNCH cho các đồng chí là người đứng đầu cơ sở, các đồng chí thuộc lực lượng PCCC và CNCH cơ sở tại các trụ sở, cơ sở nhà đất do Cục Hậu cần quản lý trên địa bàn TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp huấn luyện, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, song tình hình cháy, nổ trên phạm vi cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Số liệu cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 1.509 vụ cháy, nổ, làm 53 người chết, 68 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 574,45 tỷ đồng. Đáng chú ý, mặc dù số vụ cháy giảm so với cùng kỳ năm 2025, song số người tử vong và giá trị thiệt hại về tài sản lại tăng đáng kể. Đối với các trụ sở làm việc của lực lượng Công an nhân dân, tuy số vụ cháy không nhiều nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do tập trung đông cán bộ, chiến sĩ, nhiều hồ sơ, tài liệu, phương tiện nghiệp vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng.

Theo đồng chí Cục trưởng, thực tiễn cho thấy phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ những nguyên nhân có thể phòng ngừa, như ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy chưa nghiêm; công tác kiểm tra, tự kiểm tra còn mang tính hình thức; hệ thống kỹ thuật chưa được bảo dưỡng thường xuyên; lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở chưa được huấn luyện đầy đủ hoặc còn lúng túng trong xử lý các tình huống ban đầu.

Các đại biểu dự khai giảng lớp huấn luyện.

Để lớp huấn luyện năm 2026 đạt kết quả cao, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn đề nghị, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực tập phương án theo quy định của pháp luật. Thống nhất nhận thức và hành động với phương châm: lấy phòng ngừa là chính; lấy cơ sở là nền tảng; lấy con người làm trung tâm; lấy người đứng đầu làm hạt nhân chịu trách nhiệm; chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tá Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, giảng viên lớp huấn luyện

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên bước vào chương trình học chuyên đề đầu tiên do Trung tá Nguyễn Danh Luân, giảng viên Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an trực tiếp truyền đạt.

Theo chương trình, lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án về PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan Bộ khu vực phía Bắc năm 2026 sẽ diễn ra trong thời gian 17 ngày. Bên cạnh việc truyền đạt lý thuyết, phần lớn thời gian chương trình được dành cho công tác huấn luyện thực hành (10 ngày); thực tập phương án về PCCC và CNCH (6 ngày). Chương trình bế giảng sẽ được tổ chức vào ngày 6/8/2026.