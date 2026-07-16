Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc

ANTD.VN - Sáng 16/7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Sơn La, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn: Kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu; du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm; thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai, chưa chuyển hóa đầy đủ thành năng lực sản xuất thực tế; chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, nguồn lực tài chính và khả năng tự chủ của địa phương còn hạn chế; rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên ngày càng lớn...

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt; hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm.

Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến. Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết; mở rộng hạ tầng các khu cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu...; khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối. Quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn; tăng cường liên kết với các Viện nghiên cứu, Trường đại học, hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chú trọng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Tỉnh cần nâng cao giá trị thu được từ du lịch, không chỉ số lượt khách; cần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách; hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La; xây dựng “Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái” đặc sắc và “điểm đến quốc gia”.

Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú và vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng phải tránh phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch; tổng kết, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn. Ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không giải tỏa được công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ sở chế biến, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường.

Xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Với địa bàn rộng, nhiều xã xa trung tâm, tỉnh cần phân loại năng lực từng xã, kịp thời bổ sung cán bộ hoặc tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động về đất đai, tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, tránh để hồ sơ nợ đọng.

Chuyển đổi số phải đảm bảo người dân giảm đi lại, giảm khai lại thông tin và được giải quyết thủ tục nhanh hơn; đẩy mạnh đầu tư phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử; phải xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, công khai nguyên nhân, ấn định thời hạn và kiên quyết thu hồi dự án không còn khả năng thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc. Đối với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, cần xác định rõ các địa bàn, tuyến và nhóm nguy cơ cao, kết hợp đấu tranh với cai nghiện, quản lý sau cai, tạo việc làm và huy động đồng bộ công an, y tế, chính quyền cơ sở, đoàn thể và gia đình.

Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào phải đi vào thực chất, cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, phòng chống ma túy và quản lý biên giới…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát lại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch 2026. Mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, dự án, sản phẩm, nguồn lực, tiến độ và người chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Cán bộ phải gần dân, sát dân, sát thị trường; phấn đấu đưa những đặc sản của Sơn La đến được thị trường lớn trong nước và quốc tế.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xây dựng kịch bản theo từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn, dự án và sản phẩm chủ lực; tập trung xử lý dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, phân loại rõ dự án có khả năng tiếp tục, dự án phải điều chỉnh và dự án cần chấm dứt; không để nguồn lực đất đai và tài sản công bị chiếm giữ kéo dài; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Tỉnh cần chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2027, tập trung vào các công trình có sức lan tỏa, giải quyết trực tiếp điểm nghẽn; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh cần nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thực chất, không đánh đổi môi trường, khai thác tài nguyên quá mức lấy tăng trưởng ngắn hạn; phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.