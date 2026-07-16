Đội thi thành phố Hà Nội tranh tài tại Hội thi toàn quốc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời tạo diễn đàn để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các địa phương giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi và đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện 17 Đội thi

Dự và chỉ đạo Hội thi có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi toàn quốc. Tham dự lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố; Ban Giám khảo cùng 17 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Nghệ An trở ra).

Ngay sau lễ khai mạc, 17 Đội thi đã chính thức bước vào phần thi tài năng với nhiều tiết mục được đầu tư công phu, giàu bản sắc văn hóa, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, truyền thống, con người và thành tựu phát triển của từng địa phương.

Phần thi tài năng của Đội thi thành phố Hà Nội

Đội thi thành phố Hà Nội đã mang đến màn trình diễn đặc sắc tái hiện một phần lịch sử hào hùng của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - ngày Mỹ ném bom miền Bắc năm 1964, tiến hành chiến tranh phá hoại trên quy mô lớn từ năm 1965, kết thúc vào cuối tháng 12 năm 1972 và thể hiện khát vọng của người Hà Nội sẽ đồng lòng, đoàn kết nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững trong tương lai như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong muốn; đồng thời giới thiệu khái quát về các thành viên, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và niềm tự hào của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của Thủ đô.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, các đội đã tham gia hai nội dung thi gồm xử lý tình huống và kiến thức.

Ở phần thi xử lý tình huống, các Đội thi từ số 01 đến số 06 đã sân khấu hóa sinh động, bám sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, phản ánh rõ vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong hỗ trợ Công an cấp xã giải quyết các vụ việc từ cơ sở. Nhiều đội thi đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kịch bản, thiết kế nội dung tuyên truyền, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Toàn cảnh Phần thi kiến thức

Đội thi thành phố Hà Nội tham gia thi kiến thức

Ở phần thi kiến thức, 17 đội đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc các quy định của pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như những kỹ năng cần thiết trong thực tiễn công tác.

Ảnh lưu niệm Đội thi thành phố Hà Nội

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần quyết tâm cao và phong cách thi tự tin, Đội thi thành phố Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, góp phần khẳng định chất lượng công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, toàn diện, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thành phố Hà Nội - trách nhiệm, tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.