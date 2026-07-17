Hà Nội nỗ lực khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong những tháng cuối năm 2026

ANTD.VN - Hiện nay, Hà Nội có 30 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, 114 dự án khác phấn đấu khởi công toàn bộ trong những tháng cuối năm 2026…

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 diễn ra ngày 16-7, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, đến nay trên địa bàn thành phố có 144 dự án đã khởi công, đang triển khai hoặc dự kiến khởi công trong năm 2026.

Trong số này, hiện có 30 dự án đã khởi công với khoảng 24.120 căn hộ. 11 dự án với khoảng 5.400 căn dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026, 19 dự án còn lại sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2027.

Đối với 114 dự án còn lại, thành phố phấn đấu khởi công toàn bộ trong những tháng cuối năm 2026. Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 91 dự án; hoàn thành giải phóng mặt bằng 67 dự án; giao đất cho 108 dự án; khởi công 114 dự án; hoàn thành phần móng 77 dự án và hoàn thành phần thô thêm 11 dự án.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trong tháng 7 và 8-2026; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo đúng mốc thời gian đã đề ra.

Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP ưu tiên chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư đối với 15 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, với quy mô khoảng 8.000 căn hộ, để có thể triển khai ngay trong năm 2026…

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, nếu hoàn thành đúng tiến độ, trong cả năm 2026 sẽ có 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chỉ đạo về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị và an sinh xã hội của thành phố, là yêu cầu cấp thiết đối với quá trình phát triển bền vững của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP thống nhất nguyên tắc các dự án nhà ở xã hội được ưu tiên triển khai theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô. Theo đó, các dự án được lập và phê duyệt ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không phải chờ điều chỉnh hoặc hoàn thành quy hoạch phân khu. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500 tiếp tục được phân cấp cho UBND cấp xã, phường.

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, nếu khống chế quá thấp về tầng cao sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư, tăng giá thành căn hộ và không phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất. Vì vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần hướng dẫn cụ thể, linh hoạt việc phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch để bảo đảm hiệu quả của từng dự án.

Chủ tịch UBND TP giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp, đơn giản hóa một số thủ tục như cấp phép xây dựng, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn…

Về phía các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng thì đổi lại, các chủ đầu tư phải cam kết triển khai ngay khi đủ điều kiện. Mục tiêu là hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8, để từ tháng 9 có thể đồng loạt khởi công các dự án; dự án nào đủ điều kiện sớm thì triển khai ngay.