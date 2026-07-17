Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội: Tiếp lửa truyền thống, lan tỏa yêu thương

ANTD.VN - Ngày 17-7-2026, được sự đồng ý của lãnh đạo CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 5 tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ và chương trình "Tiếp lửa truyền thống - Lan tỏa yêu thương", với những hoạt động ý nghĩa tại Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ; Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam; Công an tỉnh Ninh Bình...

Tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ và chương trình "Tiếp lửa truyền thống - Lan tỏa yêu thương" có lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ 5 đơn vị trực thuộc Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội gồm: Thanh tra CATP (đơn vị Cụm trưởng); An ninh Thủ đô (đơn vị Cụm phó); Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP; Phòng Tổ chức cán bộ, và Phòng Công tác chính trị.

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP, Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn công tác Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam

Đoàn công tác Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội do Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ.

Trong khói trầm hương lan tỏa quyện hòa, từng nén tâm nhang được thắp lên, tất cả cùng hướng về quá khứ với niềm biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ và 10 liệt nữ Lam Hạ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước oanh liệt của nhân dân ta.

Các chị là những người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đánh giặc trên không với hành động đối mặt nhằm thẳng quân thù mà bắn. Hình tượng 10 cô gái dân quân pháo phòng không Lam Hạ là chiến thắng của tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường sẵn sàng hy sinh, vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì quê hương, đất nước.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Di tích quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tượng tài 10 nữ anh hùng liệt sỹ dân quân phòng không Lam Hạ

Tiếp tục hành trình, Đoàn công tác đã tổ chức Chương trình "Tiếp lửa truyền thống - Lan tỏa yêu thương" tại Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam (thuộc Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình).

Thành lập tháng 6-1972, Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam hiện đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 22 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại sự kiện, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP, Trưởng đoàn công tác thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các thành viên đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh

Theo Đại tá Đoàn Đức Thắng, ngày 27-7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đó không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng Công an nhân dân, việc chăm lo, tri ân người có công luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống nhân văn và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

"Mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên về tinh thần, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội", Đại tá Đoàn Đức Thắng nhấn mạnh.

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP, Trưởng đoàn thay mặt đoàn công tác tặng quà ban lãnh đạo Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội tặng quà các thương bệnh binh

Đoàn công tác cùng ban lãnh đạo và các thương bệnh binh Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam chụp ảnh lưu niệm

Tại sự kiện, các thành viên đoàn công tác Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, tặng quà cho 22 thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại cơ sở.

Dù giá trị vật chất không lớn song mỗi món quà gửi gắm tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tới thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm với Công an tỉnh Ninh Bình.

Chương trình là hoạt động thiết thực của Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" của Công an thành phố Hà Nội với các nội dung "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, hun đúc bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm phục vụ nhân dân.