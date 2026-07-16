Cụm thi đua số 5 Công an Hà Nội lấy hiệu quả làm thước đo thực chất công việc

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua số 5 tại hội nghị

Cụm thi đua số 5 Công an thành phố Hà Nội gồm 5 đơn vị: Thanh tra Công an thành phố (Đơn vị Cụm trưởng); Chuyên đề An ninh Thủ đô (Đơn vị Cụm phó); Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố; Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị.

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự chuyển dịch địa giới hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp không còn cấp quận, huyện của thành phố Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã đưa phong trào thi đua "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) vào thực tế công việc.

Để tạo động lực trực tiếp cho lực lượng bám địa bàn, Phòng Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu áp dụng chính sách hỗ trợ đặc thù 5.000.000 đồng/ người/ tháng cho đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; đồng thời đưa vào sử dụng Bộ 36 tập tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thực tế bám sát cơ sở .

Đồng hành với công tác siết chặt kỷ cương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố tham mưu ban hành Quyết định số 408-QĐ/TU phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy các xã, phường trực thuộc Thành ủy trực tiếp triển khai 8 đoàn kiểm tra chuyên đề quy mô lớn đối với 40 tổ chức Đảng và 40 đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an cấp xã .

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (đơn vị Cụm phó) trình bày báo cáo sơ kết

Trong công tác dân vận và tiếp xúc với nhân dân, Thanh tra Công an thành phố vận hành hiệu quả mô hình "Điểm tiếp dân Ba nhất" kiểu mẫu tại 3 Đội nghiệp vụ, giải quyết đúng quy định trên 85% đơn thư thuộc thẩm quyền . Đơn vị cũng tổ chức chương trình thiện nguyện "Trao hơi ấm tình thân" tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều hỗ trợ 110 triệu đồng cho bệnh nhi nghèo; vinh dự nhận 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

Ở mũi nhọn số hóa và tuyên truyền, An ninh Thủ đô thiết lập liên kết báo chí Công an 4 thành phố lớn (Hà Nội - Đà Nẵng - TP. HCM và Hải Phòng), đạt hơn 32 triệu lượt tiếp cận độc giả; phối hợp thực hiện cơ chế "Báo gửi ảnh - Công an xử lý" kiểm soát trật tự đô thị tại 126 xã, phường và triển khai chương trình bảo trợ học tập dài hạn cho con liệt sĩ Công an trị giá gần 1 tỷ đồng ...

Phòng Công tác chính trị tổ chức học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIV cho 28.630 lượt cán bộ chiến sĩ trên nền tảng "Bình dân học vụ số"; vận hành 126 Fanpage Công an cấp xã và 579 nhóm cộng đồng dân cư với hơn 9.320 bài viết tương tác; xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao Bộ Công an. Đặc biệt, đơn vị chủ trì tham mưu phục vụ tổ chức thành công Lễ mừng công Công an thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ IV...

Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng Phòng Công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Quyết Thắng, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP phát biểu tại hội nghị

Diễn đàn thực chất để tháo gỡ khó khăn

Tại phần thảo luận, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã đánh giá sâu sát công tác chuyên môn và thống nhất nhiều giải pháp liên kết nghiệp vụ .

Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời nhấn mạnh hai mục tiêu cốt lõi của công tác thi đua là trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy phong trào chung nhằm nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng .

Đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả Tọa đàm phối hợp nghiệp vụ tiên phong giữa Phòng Tổ chức cán bộ và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với hơn 20 nội dung phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa sai phạm, thẩm định nhân sự, quy hoạch và bổ nhiệm . Đơn vị đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp chính thức trình lãnh đạo Công an thành phố phê duyệt, đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung giữa các đơn vị Tổ chức cán bộ, Công tác chính trị, Thanh tra và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để tra cứu thông tin nhân sự và quản lý cán bộ hiệu quả .

Đồng tình với các nhận định trên, Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng Phòng Công tác chính trị đánh giá cao việc các đơn vị bám sát kế hoạch, duy trì chế độ thông tin báo cáo, song thẳng thắn chỉ ra hoạt động của Cụm có lúc chưa phong phú, phong trào đoàn thể phát triển chưa đồng đều .

Để nâng cao hiệu quả thi đua 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng phòng Công tác chính trị đề xuất các giải pháp: đổi mới nhận thức coi thi đua là trách nhiệm của cấp ủy, tránh tư tưởng nhất thời; cụ thể hóa nhiệm vụ lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sự chuyển biến trong xây dựng lực lượng làm thước đo; gắn phong trào với Bộ quy tắc ứng xử của Công an thành phố; biến Cụm thành diễn đàn thực chất để tháo gỡ khó khăn và duy trì nghiêm túc việc chấm điểm thi đua hàng tháng ...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Công tác phải hướng về cơ sở

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, Cụm thi đua số 5 gồm 5 đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng, chính trị tư tưởng, thanh tra, kiểm tra, giám sát . Vị trí ấy, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, đặt lên vai các đơn vị trong cụm một trọng trách không nhỏ .

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho rằng, báo cáo sơ kết chưa thể hiện hết được khối lượng công việc lớn, hiệu quả mà các đơn vị Cụm thi đua số 5 đã nỗ lực thực hiện . Kết quả chuyên môn của từng phòng được đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận rõ ràng .

Cụ thể, đồng chí Phó Giám đốc đã điểm qua các nét lớn: Phòng Tổ chức cán bộ trong thời gian rất ngắn đã xây dựng hơn 1.000 tình huống chuẩn bị xin ý kiến Bộ trưởng tổ chức hội thảo khoa học để nhân rộng; chủ động tham mưu nhiều đề án về sắp xếp, đánh giá cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, cấp xã .

Phòng Công tác chính trị nắm chắc tư tưởng cán bộ chiến sĩ sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp; tổ chức thành công chương trình "Tổ quốc bình yên" chỉ với 10 ngày chuẩn bị ;

An ninh Thủ đô củng cố bộ máy Ban Biên tập, ký kết giao ước phối hợp với các cơ quan báo chí công an 4 thành phố lớn, lan tỏa hoạt động của Công an Thủ đô với nhiều cách làm hay ...

Thanh tra CATP triển khai loạt chuyên đề thanh tra, kịp thời phát hiện, tham mưu ngăn chặn nhiều biểu hiện vi phạm kỷ luật; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố tham mưu thành lập 7 đoàn kiểm tra quy mô lớn, lập hồ sơ theo dõi sát tình hình 126 Công an xã, phường…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chỉ đạo Cụm thi đua số 5 nhiều việc cần làm trong 6 tháng cuối năm 2026

Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm mà Cụm thi đua số 5 đã đề ra. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ: “Các đơn vị cần bám sát kế hoạch thi đua từ đầu năm, đặc biệt là các chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP để thực hiện hiệu quả các phần việc”.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cũng dành nhiều thời gian để nêu các ví dụ cụ thể và cách làm và định hướng quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng, thanh tra, giám sát và tuyên truyền .

Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đặc biệt nhấn mạnh, việc xét thi đua tập thể hàng tháng có giá trị vô cùng lớn vì nó thúc đẩy công tác chuyên môn . Vì vậy, việc chấm điểm thi đua hàng tháng, phân loại nhận xét chỉ huy hàng quý cấp đội, cấp phòng phải làm rất nghiêm túc .

Đánh giá việc các đơn vị thông tin hoạt động lên mạng xã hội là rất tốt để tạo tính lan tỏa. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chỉ đạo: “Cần phải đưa các giải pháp phòng ngừa tội phạm, các cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo mới để hàng triệu người theo dõi, cảnh giác . Phải đăng tải thông tin, hình ảnh đối tượng truy nã và chỉ cần một cú click chuột của người dân là chúng ta có thêm hàng ngàn “đôi mắt” giúp lực lượng công an tầm nã tội phạm . Đó mới là tuyên truyền thực chất…”.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm trưởng) tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng nhắc nhở, việc chuyển đổi số trong khối xây dựng lực lượng phải hướng tới phục vụ tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ cơ sở . Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị 5 đơn vị trong Cụm thống nhất nghiên cứu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp chatbot tra cứu tự động để công tác xây dựng lực lượng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác .

“Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ cùng vì công việc chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026”, đồng chí Phó Giám đốc kỳ vọng .