Bí thư Thành ủy Hà Nội: Người dân Phúc Thịnh, Thư Lâm có thể tự hào là công dân của hai xã “xã hội chủ nghĩa”

ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, thành phố mong muốn người dân xã Phúc Thịnh, Thư Lâm hiểu, tự hào khi là công dân của hai xã đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày Đề án Thí điểm

Sáng nay, 16-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày tóm tắt Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Phạm vi đề án, triển khai thí điểm tại 2 xã liền kề (Phúc Thịnh và Thư Lâm). Đây là 2 xã cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối giao thông, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp.

Việc thực hiện thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một theo thẩm quyền; với kỳ vọng, đến năm 2030, cơ bản xây dựng được một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Cùng đó, 124 xã, phường còn lại của thành phố áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

Đề án cũng nêu rõ nguồn lực thực hiện; phân công các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đánh giá tác động và hiệu quả của đề án.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm đã vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô và cũng là cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Theo Bí thư Thành ủy, trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cơ quan của thành phố đã phối hợp với các cơ quan của Trung ương cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam để xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với 8 nội dung và 54 tiêu chí đánh giá.

Trên tinh thần Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển để tập trung triển khai mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” vào thực tế cuộc sống.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trước hết phải xây dựng ngay kế hoạch triển khai với các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu đích đến của kế hoạch 5 năm và từng năm.

Cùng đó, tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, có trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào các quá trình quyết định;

Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công trong việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác, phải thực hiện các mục tiêu về phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không gian thông minh; bảo đảm an sinh xã hội công bằng; phát triển văn hóa con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, ưu tiên các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận bình đẳng dịch vụ...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, sự đồng thuận của người dân là chìa khóa then chốt cho việc thực hiện các xã, phường xã hội chủ nghĩa. Thành phố mong muốn người dân hai địa phương Phúc Thịnh, Thư Lâm hiểu và tự hào khi là công dân hai xã của Thủ đô thực hiện đề án thí điểm này; đồng hành với Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu đề án đặt ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố hướng dẫn 124 xã, phường còn lại căn cứ vào bộ tiêu chí để rà soát, xác định các nội dung phù hợp triển khai ngay tại địa phương mình trên cơ sở cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng thành phố sẽ triển khai thành công mô hình thí điểm trên địa bàn hai xã, tạo ra những cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách và sớm nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Đây sẽ là nền tảng để xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đồng thời, đóng góp kinh nghiệm, giá trị trong quá trình hoàn thiện mô hình phát triển ở cấp cơ sở trên phạm vi cả nước.

Cũng tại hội nghị, đại diện Đảng bộ, chính quyền của hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm cam kết sẽ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao nhất, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.