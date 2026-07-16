Trình Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xem xét sửa 10 luật về nông nghiệp, môi trường

ANTD.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là minh chứng rõ nét cho cam kết trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với nền hòa bình thế giới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày tờ trình

Chiều 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về nội dung thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật bao gồm: Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Đáng chú ý, dự án Luật và dự thảo các văn bản quy định chi tiết cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh; tương đương cắt giảm được 904 ngày và tiết kiệm được 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Dự án Luật cũng phân quyền 21 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện…

Thay mặt cơ quan thẩm tra dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy phạm vi sửa đổi là phù hợp. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, nhất là các văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm không làm phát sinh chính sách mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình

Cũng trong ngày 16-7, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trình bày tờ trình về dự án luật này, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật gồm 4 chương, 37 điều. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tập trung vào các nội dung chính như: quản lý rủi ro quốc gia; danh mục kiểm soát; biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù đối với hoạt động, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, phần mềm, công nghệ, dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng; kiểm soát ngoài danh mục; biện pháp ngăn chặn, phản ứng khẩn cấp…

Các đồng chí chủ trì phiên họp

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật. Việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện các điều ước quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, luật này không chỉ mang ý nghĩa quốc phòng - an ninh đơn thuần mà còn là chìa khóa mở rộng hội nhập quốc tế, nâng cao xếp hạng quốc gia về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động đầu tư nước ngoài. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với nền hòa bình thế giới.