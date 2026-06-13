Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung và hành trình viết tiếp ước mơ bằng âm nhạc

ANTD.VN - Không chọn những cách làm ồn ào, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung nhiều năm qua âm thầm kết nối những người yêu âm nhạc với các hoạt động cộng đồng. Hành trình ấy được tạo nên từ niềm tin rằng nghệ thuật không chỉ mang giá trị thưởng thức mà còn có thể trở thành cầu nối của sự sẻ chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, động viên và tuyên dương các tấm gương tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế”

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Trong số những cá nhân được vinh danh có nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung. Sự ghi nhận này là dấu mốc ý nghĩa đối với nữ nghệ sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của chị trong các hoạt động cộng đồng được thực hiện bằng chính ngôn ngữ âm nhạc mà mình theo đuổi

Hành trình viết tiếp những ước mơ

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ piano hay trong giảng đường với tư cách một giảng viên âm nhạc, Nguyễn Thị Mỹ Dung còn được nhiều người biết đến qua các hoạt động hướng tới cộng đồng. Nhiều năm qua, chị tham gia và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội dành cho phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.

Chính từ những trải nghiệm ấy, chị dần nhận ra rằng âm nhạc không chỉ là nghệ thuật biểu diễn hay giảng dạy, mà còn có thể trở thành một cách để sẻ chia.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bước ngoặt đến từ những chuyến thăm các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến những em nhỏ phải chống chọi với bệnh tật khi tuổi đời còn rất nhỏ, chị nhiều lần tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ các em. Là một nghệ sĩ, chị không thể chữa bệnh hay trực tiếp thay đổi hoàn cảnh của các em, nhưng vẫn mong muốn đóng góp điều gì đó bằng khả năng của bản thân.

“Tôi không thể chữa bệnh cho các em, nhưng có thể dùng âm nhạc để làm dịu nỗi đau, dù chỉ là trong chốc lát.” - chị chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, một đêm hòa nhạc thiện nguyện nhỏ mang tên “Mùa xuân” được tổ chức. Điều không ngờ là chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều đồng nghiệp, học trò và những người yêu âm nhạc. Từ một hoạt động ban đầu mang tính thử nghiệm, “Mùa xuân” dần phát triển thành dự án “Viết tiếp ước mơ” và được duy trì liên tục trong hơn bốn năm qua.

Khi âm nhạc trở thành sự kết nối

Điều làm nên dấu ấn riêng của “Viết tiếp ước mơ” không nằm ở quy mô hay số lượng chương trình được tổ chức, mà ở cách những người thực hiện lựa chọn vận hành dự án. Ngay từ đầu, Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng các cộng sự đã thống nhất theo đuổi mô hình “5 không”: không chi phí tổ chức, không thuê địa điểm, không cát-sê nghệ sĩ, không bán vé và không nhận tiền mặt.

Toàn bộ sự đóng góp từ khán giả và các nhà hảo tâm được chuyển trực tiếp đến bệnh viện hoặc những hoàn cảnh cần hỗ trợ. Cách làm này giúp bảo đảm tính minh bạch, đồng thời giữ cho chương trình đúng với tinh thần thiện nguyện ban đầu.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung là một trong 100 tấm gương tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tuyên dương tại Phủ Chủ tịch

Từ một đêm nhạc nhỏ, “Viết tiếp ước mơ” dần trở thành nơi gặp gỡ của những người muốn đóng góp cho cộng đồng bằng khả năng của mình. Các nghệ sĩ biểu diễn, giảng viên, học sinh, sinh viên và tình nguyện viên cùng tham gia mà không đặt nặng chuyện thù lao hay quyền lợi. Điều gắn kết họ là mong muốn chung được làm điều gì đó có ích cho xã hội.

Ít người biết rằng phía sau những đêm hòa nhạc là rất nhiều giờ chuẩn bị âm thầm. Có những buổi tổng duyệt kéo dài tới tận rạng sáng. Từ nghệ sĩ, kỹ thuật viên đến các tình nguyện viên đều cùng nhau chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất với mong muốn mang đến một chương trình chỉn chu và giàu cảm xúc. Với họ, đây không chỉ là một hoạt động gây quỹ, mà còn là sự tôn trọng dành cho khán giả và những người đang nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Qua thời gian, điều giữ chân nhiều người ở lại với dự án không chỉ là kết quả đạt được, mà còn là cảm giác được kết nối với những giá trị tích cực. Âm nhạc trở thành điểm gặp gỡ của những con người xa lạ, giúp họ cùng hướng về một mục tiêu chung là sẻ chia và lan tỏa lòng nhân ái.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt ở Phủ Chủ tịch

Trước khi trở thành một trong 100 tấm gương tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt tại Phủ Chủ tịch, Nguyễn Thị Mỹ Dung từng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt năm 2025". Tuy nhiên, với nữ nghệ sĩ, điều đáng quý nhất không nằm ở những sự ghi nhận, mà là việc ngày càng có nhiều người sẵn sàng chung tay cho các hoạt động cộng đồng.

Từ cây đàn piano trên sân khấu đến những công việc lặng lẽ phía sau hậu trường, Nguyễn Thị Mỹ Dung đã lựa chọn một cách riêng để gắn bó với xã hội. Không quá ồn ào hay phô trương, hành trình ấy được tạo nên từ niềm tin rằng âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể kết nối con người với con người, góp phần viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Một số dấu ấn của nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung: - Tốt nghiệp Thạc sĩ Biểu diễn Piano loại xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; được cấp Chứng chỉ Xuất sắc về Sư phạm Piano từ South Ostrobothnia Music Institute. - Hiện là giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; tham gia biên soạn, chủ biên giáo trình Hòa tấu Piano - Nhạc cụ dây dành cho hệ Trung cấp và Cao đẳng. - Tham gia biểu diễn, thu âm cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, VTC; biểu diễn tại nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế và các dự án hợp tác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. - Hướng dẫn nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế, trong đó có Giải Nhất "Liên hoan Nhạc cụ TP Hà Nội" và Giải Nhất hạng mục Dàn nhạc tại vòng chung kết quốc gia "Crescendo International Music Festival & Competition 2025". - Năm 2025 được Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt"; năm 2026 là một trong 100 tấm gương tiêu biểu của chương trình "Việc tử tế" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tuyên dương tại Phủ Chủ tịch.

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