“Chợ phiên kết duyên sáng tạo” tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City

ANTD.VN - Ngày 13/6, tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) khai mạc chợ phiên đặc biệt mang tên “Chợ phiên kết duyên sáng tạo”. Đây là một sáng kiến trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

“Chợ phiên kết duyên sáng tạo” được thiết kế gồm các không gian: Trạm sáng tạo giới thiệu những sản phẩm và ý tưởng thiết kế mới từ chất liệu truyền thống; Trạm bản sắc là không gian gặp gỡ các làng nghề và nghệ nhân; Trạm Ý tưởng là nơi kết nối các cuộc thi, dự án và cơ hội đồng hành sáng tạo; Trạm mầm xanh giới thiệu những ý tưởng từ thế hệ nhà thiết kế trẻ. Nơi tổ chức workshop trải nghiệm và thực hành thủ công là Trạm tay nghề.

Các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: H.L

Về khối làng nghề, đến với chợ phiên sẽ là các nghệ nhân từ các làng nghề như: Sơn mài Hạ Thái, tơ sen Phùng Xá, múa rối nước Đào Thục, đậu bạc Định Công, nón làng Chuông, thêu Quất Động đến quạt giấy Chàng Sơn, áo dài Trạch Xá, mây tre đan Phú Vinh, chuồn chuồn tre Thạch Xá, sơn mài Đường Lâm, lụa đũi Nam Cao hay gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng...

Với khối các nhà sáng tạo, có hơn 40 đơn vị sẽ tham gia chợ phiên. Trong đó, có những không gian sáng tạo, hay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo được nhiều người biết đến như: tò he, giấy dó Văn Chỉ, Trịnh Fashion… và nhiều doanh nghiệp khác.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, thông qua chương trình này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu những sáng tạo mới của sinh viên các trường đại học trên nền tảng chất liệu truyền thống, chất liệu bản địa và ứng dụng các giá trị đó vào đời sống thông qua các sản phẩm cụ thể.

Một không gian trưng bày làng nghề tại sự kiện. Ảnh: Thu Na

Còn theo TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, lễ khai mạc chợ phiên và chương trình “Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề” là sân chơi để các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế sáng tạo gặp nhau, thể hiện khát vọng và những kiến tạo góp phần làm cho nhiều nghề truyền thống, sản phẩm truyền thống từ làng lên phố, từ phố đến với đông đảo công chúng Việt Nam và toàn cầu.

Khác với các hội chợ hay hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình được xây dựng như một mô hình thử nghiệm nhằm hình thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa nghệ nhân, làng nghề với giới thiết kế và cộng đồng sáng tạo. Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ đóng vai trò giới thiệu sản phẩm hoặc trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Ngược lại, các nhà thiết kế có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những người đang lưu giữ tri thức nghề truyền thống để cùng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới.

Các nghệ nhân, nhà thiết kế và công chúng được tham gia trao đổi các sản phẩm thủ công làng nghề. Ảnh: H.L

Mục đích của hoạt động là tăng cường giao lưu, hợp tác; đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để giới thiệu những ý tưởng sáng tạo của sinh viên các trường đại học khi khai thác các chất liệu truyền thống, chất liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm mới, phù hợp với nhu cầu của đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ của “Chợ phiên kết duyên sáng tạo” còn có tọa đàm “Tái tưởng tượng quà lưu niệm Việt Nam” quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp văn hóa để cùng thảo luận về tương lai của quà lưu niệm Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 dự án là kết quả của sự hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề với các nhà sáng tạo để hỗ trợ, phát triển, kết nối với các doanh nghiệp. Do đó, đây là một cơ hội lớn với các nghệ nhân cũng như các nhà sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình diễn ra hết ngày14-6, tại Vincom Mega Mall Royal City.

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