Sẽ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7

Thông tin liên quan đến các phương án nghỉ lễ, Tết năm 2027 tại họp báo của Bộ Nội vụ chiều 11/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên, cho biết, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027.

Phương án nghỉ Tết năm 2027 được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức Chính phủ...

Qua tổng hợp các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề xuất dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Do có 2 ngày cuối tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, Tết năm 2027 sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 đến hết ngày thứ Tư ngày 10/2/2027.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ trong các phương án như sau.

Các phương án gồm: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm. Phương án này giúp cho các doanh nghiệp xem xét bố trí công việc cho phù hợp.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức. Hai phương án này được lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Phương án 1 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Theo Bộ Nội vụ, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.