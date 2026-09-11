Cổng chợ Long Biên sạch, gọn sau nhiều đêm thức trắng của các chiến sỹ Công an

ANTD.VN - Sau gần 2 tháng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng chợ Long Biên, diện mạo nơi đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Không còn cảnh ô tô dừng đỗ thành hàng dài, hàng hóa tràn xuống lòng đường, xe kéo, xe thồ chen lấn, giao thông trước cổng chợ nay đã thông thoáng, sạch sẽ và nền nếp hơn.

Cán bộ Công an phường Ba Đình tuần tra khu vực cổng chợ Long Biên

Dẹp cảnh xe cộ, hàng hóa “bủa vây” cổng chợ

Những ngày đầu triển khai nhiệm vụ, khu vực cổng chợ Long Biên từng là điểm nóng về trật tự đô thị và giao thông. Do lượng phương tiện đổ về chợ rất lớn trong khi khu vực cổng chợ có diện tích hạn chế, nhiều thời điểm ô tô phải xếp thành 3-4 hàng chờ vào chợ.

Chờ lâu, một số phương tiện dừng luôn trên đường, thậm chí lấn vào khu vực bến xe buýt Long Biên - phần đường dành riêng cho xe buýt. Hàng hóa được tập kết ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường, trong khu vực vườn hoa, thậm chí trong bến xe. Từ đó, các xe kéo, xe thồ, xe đẩy và xe máy liên tục di chuyển ra ngoài để nhận hàng rồi vận chuyển vào chợ.

Nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm

Cảnh tượng từng diễn ra hết sức nhốn nháo. Phương tiện dừng, đỗ sai quy định; hàng hóa để tùy tiện; xe kéo, xe thồ di chuyển lộn xộn, có trường hợp đi ngược chiều. Không chỉ gây ùn tắc giao thông, tình trạng này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực cửa ngõ chợ Long Biên.

Chủ động nắm bắt tình trạng này, Công an phường Ba Đình xác định việc lập lại trật tự tại khu vực này là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Từ ngày 10-7-2026, bắt đầu từ 21h đến 5h sáng hôm sau, lực lượng được tăng cường, duy trì 2-3 xe ô tô cảnh sát cùng các tổ tuần tra lưu động, kết hợp cắm chốt gần khu vực cổng chợ để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đằng sau hình ảnh chuyển biến tích cực là những đêm thức trắng của cán bộ chiến sỹ CAP Ba Đình

Các phương tiện tải dừng, đỗ trái phép tại khu vực có biển cấm được yêu cầu di chuyển; xe kéo, xe bò, xe thồ không được tự ý di chuyển ra khu vực cổng chợ để nhận hàng. Hàng hóa tập kết sai quy định được lực lượng chức năng xử lý theo quy định, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm nhằm tạo tính răn đe.

“Ban đầu rất khó khăn, bởi tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài. Nhưng anh em xác định phải làm quyết liệt, làm liên tục, không để xảy ra tình trạng hôm nay xử lý, ngày mai lại tái diễn. Khi người dân, các hộ kinh doanh và lái xe nhận thấy lực lượng chức năng làm thật, làm nghiêm thì dần dần họ chấp hành”, Thiếu tá Mai Đình Huy, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Ba Đình chia sẻ.

Khu vực cổng chợ Long Biên đã thông thoáng, gọn gàng

Chỉ sau khoảng một tuần đầu triển khai, tình hình tại khu vực cổng chợ đã có chuyển biến rõ rệt. Những hàng xe dừng đỗ kéo dài được giải tỏa; hàng hóa không còn tập kết tràn lan trên lòng đường, vỉa hè; hoạt động của xe kéo, xe thồ từng bước đi vào nền nếp.

Đặc biệt, vào những ngày cao điểm trước Rằm và mùng Một hàng tháng, lượng phương tiện chở hoa, quả và hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Công an phường Ba Đình chủ động tăng cường lực lượng lên 3 xe ô tô, khoảng 5-7 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở để tổ chức tuần tra, phân luồng, liên tục nhắc nhở, di chuyển phương tiện, không để hình thành các điểm ùn tắc.

Trong trường hợp khu vực cổng chợ có nguy cơ ùn ứ, các xe tải được hướng dẫn di chuyển thẳng lên cửa khẩu Tân Ấp rồi vòng ngược trở lại, thay vì dừng chờ trước cổng chợ. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng phương tiện nối dài, chiếm dụng lòng đường.

Theo Đại úy Khổng Ngọc Sơn, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đình, điều quan trọng không chỉ là giải tỏa vi phạm tại một thời điểm mà phải duy trì thường xuyên, liên tục để chống tái lấn chiếm.

“Chúng tôi xác định xử lý xong chỉ là bước đầu. Nếu không có lực lượng duy trì, cắm chốt và tuần tra thường xuyên thì rất dễ tái diễn. Vì vậy, sau khi khu vực được lập lại trật tự, Công an phường tiếp tục duy trì lực lượng, vừa tuyên truyền, nhắc nhở, vừa xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm”, Đại úy Khổng Ngọc Sơn chia sẻ.

Các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở, xử lý nghiêm

Đáng nói, quá trình lập lại trật tự tại khu vực cổng chợ diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có thời điểm Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhưng các tổ công tác vẫn duy trì nhiệm vụ xuyên đêm. Những chiếc áo mưa, những ca trực kéo dài từ tối đến sáng trở thành hình ảnh quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực này.

Những ca trực xuyên đêm giữ đường thông, hè thoáng

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, việc bảo đảm trật tự tại khu vực cổng chợ Long Biên được xác định là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, lâu dài, bởi đây là khu vực có lượng phương tiện và hàng hóa lưu thông lớn, đặc biệt vào ban đêm.

“Quan điểm của Công an phường là không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ sai quy định tái diễn. Muốn vậy phải duy trì lực lượng, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành ùn tắc lớn. Cùng với xử lý, chúng tôi cũng tuyên truyền để các hộ kinh doanh, lái xe và người vận chuyển hàng hóa hiểu, tự giác chấp hành”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang nói.

Những đêm tuần tra, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình tại cổng chợ Long Biên

Sau những đêm tuần tra, phân luồng và xử lý liên tục, khu vực cổng chợ Long Biên hiện đã có diện mạo khác hẳn. Lòng đường thông thoáng, vỉa hè sạch sẽ, hàng hóa không còn chất đống tùy tiện. Những dòng xe có thể lưu thông thuận lợi hơn, không còn cảnh phương tiện chen thành nhiều hàng chờ trước cổng chợ.

Từ một khu vực thường xuyên nhốn nháo vào ban đêm, cổng chợ Long Biên đang từng bước trở lại với hình ảnh sạch, gọn, thông thoáng. Đằng sau sự thay đổi ấy là những ca trực xuyên đêm, sự kiên trì trong xử lý và quan trọng hơn là quyết tâm không để tái diễn những vi phạm đã tồn tại kéo dài.

“Được giao nhiệm vụ thì anh em xác định phải làm bằng được. Khi đã tạo được chuyển biến thì phải giữ bằng được thành quả đó”, một cán bộ Công an phường Ba Đình chia sẻ.

Đó cũng là cách để một khu vực vốn thường xuyên chịu áp lực bởi phương tiện và hoạt động buôn bán có thể từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và xây dựng diện mạo văn minh hơn cho khu vực chợ Long Biên.