Tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cơ sở kinh doanh lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 23, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Hà Nội và UBND xã An Khánh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Công an xã An Khánh hướng dẫn người dân cài đặt áp 114

Tại hội nghị, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 23 đã tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; đồng thời thông tin về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn và những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ mất an toàn về PCCC, nhất là các nguy cơ thường gặp trong quá trình sử dụng điện, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa, vật dụng và bố trí lối thoát nạn tại các hộ gia đình, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 23 tuyên truyền tại hội nghị

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, người tham dự còn được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra; kỹ năng báo cháy, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và cách xử lý phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, hội nghị có sự tham gia thuyết trình của Tổng công ty Gtel về giải pháp lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Nội dung trình bày đã làm rõ vai trò của hệ thống trong việc kết nối, truyền tín hiệu cảnh báo cháy từ cơ sở đến trung tâm giám sát, giúp lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận thông tin, tổ chức xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Các cơ sở, hộ gia đình tham gia hội nghị tuyên truyền PCCC&CNCH

Tại hội nghị, người dân còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này hỗ trợ người dân tiếp cận các thông tin, kiến thức về PCCC và CNCH, đồng thời tạo thuận lợi trong việc thông báo sự cố cháy, nổ, tai nạn, sự cố đến lực lượng chức năng khi cần thiết.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, UBND xã An Khánh mong muốn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân đối với công tác PCCC và CNCH, từng bước xây dựng ý thức “phòng cháy hơn chữa cháy”, chủ động phát hiện và loại trừ các nguy cơ cháy, nổ ngay từ mỗi gia đình, cơ sở.