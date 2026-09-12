Trang bị kỹ năng xử trí tình huống cháy cho lực lượng phòng cháy cơ sở

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ nhân viên tại Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam, Đội CC&CNCH Khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã phối hợp Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở.

Diễn tập PCCC tại Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam

Tại buổi tuyên truyền cán bộ, công nhân viên, làm việc tại Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam đã được báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 6 phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức cơ bản về công tác PCCC & CNCH, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ tại cơ sở.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã hướng dẫn các biện pháp PCCC, phương pháp chữa cháy; giới thiệu công năng, cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ.

Trang bị kiến thức về an toàn PCCC cho công nhân

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng PCCC cơ sở cũng được trang bị kỹ năng sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường, kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng PCCC cơ sở cũng được trang bị kỹ năng sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường, kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đặc biệt, sau buổi tuyên truyền Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 6 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua diễn tập, giúp lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở sử dụng thành thạo các trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho công ty.