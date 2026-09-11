Giải pháp an toàn PCCC và CNCH tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ý thức và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, nghệ sĩ và người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Cán bộ, nghệ sĩ và người lao động Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chương trình

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; phân tích một số nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhất là tại khu vực sân khấu, khán đài, phòng kỹ thuật, nơi tập kết đạo cụ và các khu vực tập trung đông người.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, lực lượng tại chỗ được hướng dẫn kỹ năng báo cháy, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh. Cán bộ chuyên môn đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề thực tế liên quan đến công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong quá trình luyện tập, biểu diễn và vận hành cơ sở.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Thông qua chương trình, cán bộ, nghệ sĩ và người lao động Liên đoàn Xiếc Việt Nam được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp xử lý tình huống; qua đó phát huy hiệu quả lực lượng PCCC tại chỗ, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền, huấn luyện giữa Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Liên đoàn Xiếc Việt Nam góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác PCCC và CNCH, xây dựng môi trường làm việc, luyện tập và biểu diễn an toàn.