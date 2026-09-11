Xã Thường Tín hoàn thiện hạ tầng chợ dân sinh phát triển thương mại

ANTD.VN - Xã Thường Tín đang từng bước sắp xếp, củng cố và phát triển hệ thống chợ trên địa bàn góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thực trạng chợ ở Thường Tín

Thường Tín hiện có 3 chợ nông thôn truyền thống được quy hoạch và đang hoạt động, gồm: Chợ Chiếc, chợ Trát Cầu, chợ Đỗ Hà. Đây là 3 điểm mua bán quen thuộc, gắn bó trực tiếp với đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời là nơi tập trung phần lớn hoạt động thương mại nhỏ lẻ, góp phần lưu thông hàng hóa thiết yếu.

Chợ Chiếc, thôn Nhân Hiền, cơ bản đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân địa phương

Hiện nay chợ Chiếc, thôn Nhân Hiền rộng 2.000m2 được bố trí các dãy ki ốt và lán bán kiên cố lợp mái tôn; nền chợ được cứng hóa, có hệ thống tiêu thoát nước, khu vệ sinh; các khu bán hàng được sắp xếp theo nhóm ngành hàng. Hệ thống điện, khu để xe và thu gom rác thải được phục vụ thường xuyên.

Chợ Trát Cầu, thôn Trát Cầu có diện tích khoảng 2.000m2, quy mô xây dựng 1.100m2, gồm hơn 100 gian hàng, dãy ki ốt và các lán bán kiên cố; mặt bằng chợ được cứng hóa từ năm 2003, các ngành hàng được phân khu tương đối rõ ràng; hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, đến nay chợ đã xuống cấp.

Còn chợ Đỗ Hà được xây dựng trước năm 2000, chợ rộng 1.258m2, đến nay các dãy nhà cầu bán hàng trong chợ đã xuống cấp. Do đó, UBND xã đã lập phương án đầu tư xây chợ mới khởi công trong tháng 9-2026 có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng với đầy đủ các hạng mục hạ tầng và 104 ki ốt, gian hàng.

Ngoài ra, trên địa bàn Thường Tín hiện nay còn có hàng loạt điểm chợ đã hoạt động từ nhiều năm qua phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa nhưng đều không bảo đảm về diện tích, tập trung chủ yếu ở hành lang giao thông, khu vực ngã ba, ngã tư… không nằm trong quy hoạch.

Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn cho biết, nhìn tổng thể các chợ dân sinh của xã đều không bảo đảm vai trò là điểm giao thương hàng hóa của người dân sau sáp nhập. Đặc biệt, việc mở rộng địa bàn, gia tăng dân số và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao khiến hệ thống chợ truyền thống của xã bộc lộ rõ những giới hạn.

Trong đó, cơ sở hạ tầng chợ chưa đồng bộ; một số hạng mục phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh còn bất cập; điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra. Đáng chú ý, tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng vẫn xảy ra; công tác quản lý, khai thác chợ gặp nhiều khó khăn.

Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư, trật tự an toàn giao thông và môi trường sinh hoạt của người dân, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động thương mại. Ngoài ra, việc không gian buôn bán chưa được tổ chức hợp lý dẫn đến việc kiểm soát an toàn thực phẩm, niêm yết giá, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường gặp nhiều trở ngại.

Nhiều hạng mục công trình của chợ Chiếc sẽ sớm được UBND xã Thường Tín quan tâm cải tạo

Tập trung xây dựng chợ dân sinh

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đặt ra ngày càng cao, việc duy trì chợ dân sinh theo phương thức cũ không còn phù hợp. Thực tiễn đó đòi hỏi xã phải chuyển mạnh sang tư duy phát triển chợ theo hướng ổn định, trật tự, an toàn, gắn chặt giữa đầu tư hạ tầng với đổi mới trong quản lý, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, bền vững.

Từ yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển chợ của xã phải phù hợp với quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; bảo đảm đồng bộ giữa đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng với công tác quản lý, khai thác và sử dụng; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động chợ, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, tăng thu ngân sách.

Theo phương án phát triển chợ hiện nay, trên địa bàn Thường Tín sẽ có 3 chợ được xây mới và nâng cấp, cải tạo. Các chợ được định hướng phát triển theo quy mô hình chợ hạng II, phù hợp với định hướng phát triển thương mại - dịch vụ của xã sau sáp nhập. Việc hoàn thiện hạ tầng chợ dân sinh sẽ tập trung vào những hạng mục thiết yếu, phục vụ môi trường kinh doanh.

Do đó, vừa qua UBND xã Thường Tín có tờ trình gửi Sở Công Thương đề nghị bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 và đã được chấp thuận. Qua đó, ngày 18-5-2026, Sở Công Thương có văn bản 4142/SCT-QLTM gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến về vị trí quy hoạch 5 chợ ở Thường Tín, gồm: Chợ làng nghề Tiền Phong, chợ Văn Phú, chợ Bằng, chợ Hoàng Xá, chợ Dưỡng Hiền.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, cùng với đầu tư hạ tầng, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Xã hướng tới hình thành môi trường buôn bán tập trung, trật tự, thuận tiện cho người dân và tiểu thương, bảo đảm mỹ quan, an toàn giao thông.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ, tập trung vào các nội dung như an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết giá... Việc duy trì kiểm tra không chỉ kịp thời chấn chỉnh vi phạm, mà còn từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh cho các hộ tiểu thương.

Chợ Chiếc cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa cho người dân khu vực

“Xã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chợ, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đây chính là nền tảng quan trọng để Thường Tín từng bước hình thành môi trường kinh doanh văn minh, ổn định, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh sau sáp nhập...”, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh.

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