Phường Giảng Võ đưa kinh doanh số xuống phố, đưa chợ truyền thống lên nền tảng số

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch số 277 ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, UBND phường Giảng Võ vừa ra mắt mô hình “Tuyến phố kinh doanh số Phạm Huy Thông” và “Chợ 4.0” tại chợ Linh Lang, chợ Thành Công. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số đi sâu vào hoạt động kinh doanh, mua bán hàng ngày của người dân.

Từ 67 hộ kinh doanh đến tuyến phố kinh doanh số

Điểm đáng chú ý của mô hình “Tuyến phố kinh doanh số Phạm Huy Thông” là chuyển đổi số không dừng ở việc tuyên truyền, vận động mà được triển khai trực tiếp tới từng hộ kinh doanh.

Trong thời gian qua, UBND phường Giảng Võ đã phối hợp với Thuế cơ sở 2, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Đông và đơn vị tư vấn tổ chức hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn tiếp cận, cài đặt và sử dụng các công cụ số phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo đó, 67/67 hộ kinh doanh trên phố Phạm Huy Thông đã được tổ công tác của phường hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng, eTax Mobile, mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền...

Lễ ra mắt mô hình “Tuyến phố kinh doanh số Phạm Huy Thông” và “Chợ 4.0” của UBND phường Giảng Võ

Những công cụ vốn được xem là “chuyện của công nghệ” đang từng bước trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh thường nhật. Việc số hóa các khâu bán hàng, thanh toán, quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm thời gian, chi phí quản lý mà còn hướng tới hoạt động kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Quan trọng hơn, đây là cách để chuyển đổi số đi vào thực chất, bắt đầu từ những hoạt động rất cụ thể của người dân, thay vì chỉ tồn tại trên các khẩu hiệu hay kế hoạch.

Chợ truyền thống bước lên không gian số

Nếu tuyến phố Phạm Huy Thông là bước đi trong số hóa hoạt động kinh doanh thì mô hình “Chợ 4.0” tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công lại mở ra hướng tiếp cận mới đối với các chợ dân sinh truyền thống.

Thông qua nền tảng “Chợ quen”, các gian hàng được đưa lên môi trường số, giúp người dân có thêm lựa chọn trong việc tìm kiếm, tham khảo và mua sắm hàng hóa.

Tại chợ Linh Lang, 70/73 gian hàng đã được số hóa; tại chợ Thành Công có 167/173 gian hàng tham gia, với gần 1.000 mặt hàng được đưa lên nền tảng. Cùng với đó, các tiểu thương được tập huấn, hướng dẫn cách quản lý và vận hành gian hàng số.

Mô hình sẽ được triển khai tại chợ Linh Lang, chợ Thành Công

Như vậy, thay vì chỉ hiện diện trong không gian chợ truyền thống, các tiểu thương đã có thêm một “mặt bằng” kinh doanh trên môi trường số. Người dân có thể kết hợp giữa trải nghiệm mua sắm trực tiếp với việc tìm kiếm, tham khảo hàng hóa trực tuyến.

Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý đối với mô hình chợ dân sinh vốn lâu nay chủ yếu dựa vào phương thức mua bán trực tiếp và mối quan hệ quen biết giữa người bán với khách hàng.

Khi hàng hóa được đưa lên nền tảng số với các thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá cả, an toàn thực phẩm..., người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn. Với các hộ kinh doanh, việc hiện diện trên môi trường số giúp quảng bá sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, qua đó tạo thêm cơ hội nâng cao doanh thu.

Các tổ công tác của UBND phường Giảng Võ đến từng ki ốt để tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương triển khai mô hình

Ở góc độ quản lý nhà nước, dữ liệu số cũng tạo thêm công cụ để chính quyền quản lý hoạt động thương mại, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị hiệu quả hơn.

Điểm cốt lõi trong cách làm của phường Giảng Võ là đặt người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vào trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, nếu chỉ dừng ở việc cài đặt một ứng dụng hay tạo một mã QR, sẽ khó tạo ra thay đổi lâu dài. Giá trị thực sự chỉ xuất hiện khi công nghệ giúp người kinh doanh quản lý thuận tiện hơn, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn và cơ quan quản lý có thêm dữ liệu, công cụ để thực hiện nhiệm vụ.

Các gian hàng được đưa lên nền tảng số

Với mô hình được triển khai tại Phạm Huy Thông, Linh Lang và Thành Công, những công cụ số đang từng bước được đưa vào chính những hoạt động gần gũi nhất với đời sống: bán hàng, thanh toán, xuất hóa đơn, quản lý hàng hóa và tiếp cận khách hàng.

Theo UBND phường Giảng Võ, từ những kết quả bước đầu, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tới các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn, với khoảng 4.000 cơ sở.

Mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng cơ sở tham gia chuyển đổi số, mà hướng tới hình thành phương thức kinh doanh hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn; đồng thời tạo thêm công cụ phục vụ công tác quản lý đô thị.

Việc đưa tuyến phố kinh doanh và chợ truyền thống lên môi trường số cũng cho thấy một hướng tiếp cận thiết thực trong xây dựng đô thị số: bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của người dân và doanh nghiệp, để công nghệ thực sự tạo ra giá trị trong đời sống.

Với Giảng Võ, chuyển đổi số được xác định là yêu cầu tất yếu trong phương thức quản trị và phát triển đô thị. Đích đến cuối cùng không chỉ là một nền hành chính vận hành bằng dữ liệu, mà còn là một môi trường kinh doanh thuận tiện, minh bạch; nơi người dân được hưởng lợi và các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển.