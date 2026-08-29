Tăng cường an ninh kỳ thi chọn học sinh giỏi: Dự kiến sử dụng thiết bị dò kim loại, lắp camera tại điểm thi

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến lắp camera trong phòng thi, thí sinh được kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại nhằm tăng cường an ninh, an toàn và khả năng giám sát trong quá trình tổ chức thi.

Thiết bị dò kim loại đã được sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Bắc Ninh (Ảnh VOV)

Chiều 28-8, Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý cho nhiều điểm mới trong dự thảo quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh và khả năng giám sát cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo đó, trước khi vào phòng thi, thí sinh sẽ được kiểm tra vật dụng và thiết bị điện tử bằng thiết bị dò kim loại.

Hệ thống camera giám sát được đề xuất bố trí tại phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi và chứa bài thi với chế độ ghi hình liên tục.

Để bảo đảm an toàn dữ liệu, hệ thống camera chỉ sử dụng kết nối có dây trong mạng cục bộ mà không dùng kết nối không dây hay Internet.

Sau buổi thi cuối cùng, thiết bị lưu trữ dữ liệu camera sẽ được niêm phong, bảo quản tối thiểu 9 tháng để làm căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thí sinh vi phạm quy chế phát hiện qua camera có thể bị hủy kết quả thi.

Việc bổ sung các giải pháp này nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn.

Song song với công tác an ninh, dự thảo còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khâu chấm thi để nâng cao tính khách quan, minh bạch và giảm thiểu sai sót. Bài thi giấy sẽ được quét số hóa để giám khảo chấm trực tiếp trên phần mềm.

Hệ thống tự động sinh phách, phân công ngẫu nhiên cho các giám khảo chấm độc lập mà không lộ thông tin thí sinh hay kết quả của người khác. Khi chấm xong, phần mềm tự động đối sánh kết quả; nếu có chênh lệch, hai giám khảo sẽ rà soát thống nhất, trường hợp không thống nhất có thể chấm lần ba hoặc chấm chung.

Lịch sử thao tác đều được lưu lại để phục vụ kiểm tra và phúc khảo. Cùng với đó, thời hạn gửi đề nghị phúc khảo được đề xuất rút ngắn còn 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả, đồng thời Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi sẽ được cấp một lần dưới dạng bản điện tử theo lộ trình chuyển đổi số.