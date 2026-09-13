Từ phụ huynh đến các em nhỏ phường Kim Liên tham gia rèn kỹ năng xử trí khi có cháy

Cán bộ PCCC tuyên truyền các thông tin, kiến thức về an toàn phòng cháy

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND phường Kim Liên, Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn PCCC và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho người dân trên địa bàn. Đây là buổi thứ 3 được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13-9 tại địa bàn phường. Tổng số người tham gia hơn 1.500 hộ dân.

Hướng dẫn người dân cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ

Tham gia chương trình có khoảng 500 hộ dân, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân sinh sống quanh khu vực. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong gia đình và khu dân cư; nguyên tắc bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, gas, thiết bị sinh nhiệt; cách nhận biết, xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn, cứu người trong điều kiện có khói, lửa.

Nhiều em nhỏ được trải nghiệm sử dụng các thiết bị chữa cháy

Một em bé hào hứng lần đầu được tham gia trải nghiệm

Buổi tuyên truyền thu hút 500 hộ dân tham gia

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là bình chữa cháy xách tay. Các thao tác từ tiếp cận đám cháy, rút chốt an toàn, hướng vòi phun đến dập tắt đám cháy được hướng dẫn cụ thể, giúp người dân có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu khi sự cố phát sinh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là người dân được trực tiếp trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lý thuyết. Nhiều người cao tuổi, phụ nữ, học sinh và các em nhỏ đã tham gia thực hành dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thông qua hoạt động thực hành, người dân có thêm kỹ năng bình tĩnh xử lý khi phát hiện cháy, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của việc phát hiện và khống chế đám cháy ngay từ ban đầu. Đây cũng là dịp để lực lượng chức năng tuyên truyền, hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, không để những sơ suất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày trở thành nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Việc tổ chức tuyên truyền, thực hành PCCC còn mang ý nghĩa thiết thực khi tạo môi trường để người dân, nhà trường và lực lượng chức năng cùng nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống. Đặc biệt, việc trang bị kỹ năng cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em - những nhóm có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi xảy ra cháy - góp phần xây dựng kỹ năng phòng ngừa và thoát nạn ngay từ mỗi gia đình.

Thông qua chương trình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.