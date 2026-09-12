Siết chặt quy trình, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho con trẻ

ANTD.VN - “Sau sự việc xảy ra, điều quan trọng chúng tôi thấy được là phải siết chặt quy trình, nâng cao trách nhiệm, đảm bảo tuyệt đối chất lượng bữa ăn của con trẻ”, đại diện UBND phường Việt Hưng (Hà Nội) bày tỏ.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, từ năm học 2026, thành phố Hà Nội đã có sự thay đổi đáng chú ý khi giao UBND các phường, xã lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm; Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về việc triển khai công tác bán trú trên địa bàn. Thế nhưng, ngay những ngày đầu năm học, liên tiếp các sự cố liên quan đến suất ăn bán trú khiến dư luận không khỏi lo ngại…

Trong các ngày 7 và 8-9 vừa qua, hoạt động bán trú tại phân hiệu Thượng Thanh, Trường Tiểu học Đức Giang (phường Việt Hưng) xảy ra sự cố khi suất ăn được giao muộn, học sinh phải chờ đợi trong thời gian dài.

Theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng, ngày 7-9, suất ăn phải được giao tới trường chậm nhất 10h15. Tuy nhiên, khối 1 và 2 đến 11h45 mới nhận được cơm, khối 3 đến 12h30, còn khối 4 và 5 phải chờ tới 13h40 mới có đủ cơm. Báo cáo cũng ghi nhận định lượng bữa ăn không bảo đảm.

Trước tình huống này, nhà trường phải lấy sữa của bữa phụ cho học sinh sử dụng tạm trong lúc chờ cơm. UBND phường Việt Hưng cử cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp trường để phối hợp giải quyết. Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường triệu tập cuộc họp với nhà trường và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hương Việt Sinh – đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú - để kiểm điểm trách nhiệm.

Xe tải vận chuyển cơm đến trường

Đại diện UBND phường Việt Hưng cho biết, tại buổi làm việc, Công ty Hương Việt Sinh lý giải nguyên nhân là thời gian từ khi trúng thầu đến khai giảng ngắn, chưa kịp sắp xếp bếp tại phân hiệu Thượng Thanh; khối lượng công việc và số tuyến vận chuyển phát sinh lớn, dẫn đến quá tải; một số tuyến bị tắc đường, nhân viên vận chuyển mới nên thời gian thực tế phát sinh ngoài dự kiến…Có thể thấy rằng, những lý giải mang tính khách quan hay chủ quan nêu trên, đều rất khó chấp nhận. Và sau sự cố này, UBND phường Việt Hưng đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Hương Việt Sinh để tổ chức phương án thay thế.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp ngay sau sự cố ngày 7-9 phải khắc phục, cam kết giao suất ăn trong khoảng 10h30-11h và không để sự cố tương tự xảy ra. Thế nhưng sang ngày 8-9, tình trạng giao suất ăn muộn vẫn tiếp diễn.

Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh có con học tại trường Tiều học Đức Giang chia sẻ, việc giao cơm muộn trong một ngày có thể là sự cố, nhưng khi tình trạng tiếp diễn sang ngày thứ hai, phụ huynh khó có thể chỉ xem đó là một trục trặc đơn thuần trong quá trình vận chuyển. Điều họ cần biết là nhà cung cấp đã được đánh giá về năng lực tổ chức bếp, nhân lực, phương tiện vận chuyển và khả năng đáp ứng đồng thời nhiều điểm trường như thế nào trước khi được lựa chọn?

Cùng với đó, việc suất ăn ngày thứ hai tiếp tục được phản ánh là không đúng định lượng, thực đơn thay đổi so với nội dung công khai và phải sử dụng thêm phương tiện vận chuyển của bên thứ ba cũng khiến phụ huynh đặt câu hỏi về cơ chế kiểm soát chất lượng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ đã rõ ràng, song ở đây, vấn đề cũng cần xem xét để có sự đánh giá, điều chỉnh sớm, là trách nhiệm – cơ chế giám sát của cấp có thẩm quyền.

Công ty TNHH Hương Việt Sinh là đơn vị đứng đầu tiên trong danh sách lựa chọn của phường Việt Hưng để cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Đức Giang. “Ứng dụng Hanoicheck (là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và ứng dụng số của Thành phố Hà Nội nhằm quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và suất ăn bán trú học đường - PV) chưa kiểm soát được việc đơn vị cung cấp nhận bao nhiêu phường xã, họ chỉ cam kết với chính quyền địa phương là đủ và vượt yêu cầu đề ra”, đại diện UBND phường Việt Hưng cho hay.

Đại diện UBND phường Việt Hưng giám sát quy trình chia suất ăn tại Trường Tiểu học Đức Giang sau sự việc

Vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở việc một doanh nghiệp thực hiện hợp đồng chưa tốt, mà còn liên quan tới cách thức đánh giá tổng thể năng lực cung ứng của doanh nghiệp khi cùng lúc nhận dịch vụ tại nhiều địa bàn. Và đây cũng là điều phụ huynh có quyền được biết: cơ quan quản lý đã có cơ chế nào để bảo đảm rằng năng lực mà nhà cung cấp cam kết trên giấy tờ phù hợp với năng lực vận hành thực tế hay chưa?

Trước năm học mới, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát bữa ăn học đường, làm rõ trách nhiệm của ngành giáo dục, chính quyền phường, xã và các đơn vị cung cấp suất ăn; hướng tới ngăn chặn tình trạng cắt xén khẩu phần, đưa thực phẩm không bảo đảm vào trường học.

Từ năm học 2026, Hà Nội quy định UBND các phường, xã lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm; Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về triển khai công tác bán trú trên địa bàn.

Theo cơ chế được triển khai, quy trình lựa chọn nhà cung cấp trải qua 5 bước, nhằm bảo đảm việc lựa chọn dựa trên các yêu cầu, tiêu chí cụ thể về năng lực và khả năng đáp ứng. Về nguyên tắc, đơn vị không đáp ứng yêu cầu về năng lực không thể được lựa chọn chỉ đơn thuần dựa trên cam kết trên giấy tờ.

Với bữa ăn bán trú, yêu cầu không chỉ là có cơm cho học sinh ăn, mà phải đúng giờ, đủ định lượng, đúng thực đơn và bảo đảm an toàn. Do đó, trách nhiệm quản lý cũng không nên chỉ được nhìn nhận ở việc xử lý nhanh sau khi sự cố xảy ra, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát từ khâu lựa chọn, đánh giá năng lực đến quá trình thực hiện hợp đồng.

Nhìn từ sự cố tại Trường Tiểu học Đức Giang, thấy rõ những câu hỏi về năng lực thực tế, khả năng đáp ứng tổng thể và cơ chế giám sát vẫn cần được trả lời thấu đáo. Bởi với 1,19 triệu học sinh bán trú của Hà Nội, mỗi suất ăn không chỉ là một hợp đồng dịch vụ, mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an tâm của hàng triệu phụ huynh.