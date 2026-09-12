Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội

ANTD.VN - Trước yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và hệ thống thiết bị phục vụ điều hành, kiểm soát hoạt động bay, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão diễn biến phức tạp.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội

Rà soát kỹ từng khu vực có nguy cơ cháy, nổ

Theo đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở có tính chất đặc biệt quan trọng, trực tiếp phục vụ công tác điều hành, kiểm soát hoạt động bay, đòi hỏi hệ thống thiết bị phải hoạt động liên tục, ổn định và an toàn.

Tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội tập trung nhiều thiết bị điều hành bay, thiết bị viễn thông, máy chủ, hệ thống điện tử chuyên dụng cùng nguồn điện dự phòng. Phần lớn các thiết bị vận hành thường xuyên, liên tục, do đó chỉ một sự cố nhỏ về điện, kỹ thuật hoặc cháy, nổ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống. Với đặc thù này, công tác phòng ngừa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện chủ động từ sớm, từ xa.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chữa cháy trong nhà

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tập trung rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại khu vực làm việc, phòng kỹ thuật, phòng thiết bị, hệ thống điện, máy phát điện và những nơi tập trung nhiều thiết bị điện, điện tử.

Đoàn kiểm tra đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy; việc bố trí, quản lý và bảo dưỡng phương tiện chữa cháy tại chỗ; hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn; hành lang, cầu thang, lối thoát nạn và đường tiếp cận phục vụ chữa cháy, CNCH.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, tủ điện, dây dẫn, thiết bị đóng cắt và các thiết bị tiêu thụ điện, qua đó kịp thời phát hiện nguy cơ quá tải, chập điện, quá nhiệt. Việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện và thiết bị kỹ thuật cũng được lưu ý phải tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn, không để phát sinh nguy cơ cháy, nổ.

Xử lý ngay từ khi sự cố mới phát sinh

Không chỉ kiểm tra điều kiện an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn trực tiếp hướng dẫn cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ; sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lãnh đạo Trung tâm kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng khí trang bị tại phòng máy

Các phương án chữa cháy, CNCH cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phù hợp với đặc điểm thực tế của cơ sở. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các tình huống cháy xảy ra tại phòng thiết bị, phòng kỹ thuật, khu vực hệ thống điện, máy phát điện và những nơi tập trung nhiều thiết bị điện tử.

Khi phát hiện cháy, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời tổ chức chữa cháy ban đầu bằng phương tiện phù hợp; hướng dẫn người trong khu vực nguy hiểm thoát nạn an toàn, đồng thời bảo vệ các khu vực, hệ thống thiết bị quan trọng.

Việc triển khai hệ thống chữa cháy bằng nước cũng được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm cán bộ, nhân viên tại cơ sở nắm chắc quy trình, chủ động xử lý tình huống ngay từ những phút đầu tiên.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đề nghị Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội tiếp tục duy trì nghiêm chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, báo cháy, chữa cháy và phương tiện PCCC tại chỗ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên cần được duy trì thường xuyên. Các phương án xử lý sự cố phải được định kỳ thực tập, qua đó nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý tình huống thực tế.

Đặc biệt, những tồn tại, thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được khẩn trương khắc phục, không để nguy cơ mất an toàn kéo dài. Đối với các khu vực, hệ thống có tính chất đặc biệt quan trọng, cần duy trì chế độ kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng thường xuyên.

Lực lượng PCCC cơ sở triển khai họng nước chữa cháy

Mùa mưa bão thường kéo theo nhiều nguy cơ về chập điện, sự cố kỹ thuật, ngập úng, mất điện hoặc ảnh hưởng đến hệ thống thiết bị. Bởi vậy, yêu cầu “không để bị động, bất ngờ” càng được đặt ra rõ nét đối với những cơ sở đặc thù như Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội.

Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong phòng ngừa cháy, nổ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, nhân viên cơ sở.

Với phương châm “phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa; phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn cơ sở duy trì nghiêm các điều kiện an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, trang thiết bị và hoạt động điều hành, kiểm soát không lưu.