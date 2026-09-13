ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.

Đề xuất mở rộng danh mục thuốc y học cổ truyền được BHYT chi trả

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam sở hữu nền y học cổ truyền lâu đời, nhưng tỷ trọng khám chữa bệnh bằng phương pháp này còn thấp. Thuốc chiếm hơn 31% tổng chi quỹ BHYT, nhưng tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ truyền chỉ đạt 5,4%.

Trong khi đó, danh mục thuốc YHCT được ban hành từ năm 2015 đến nay chưa được bổ sung, cập nhật.

Danh mục thuốc y học cổ truyền hiện hành thực hiện theo Thông tư 05/2015/TT-BYT, sửa đổi, bổ sung năm 2020, bao gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền. Dự thảo mới mở rộng đáng kể danh mục này.

Cụ thể, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến có 358 mục, tăng 129 mục so với hiện hành. Danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ BHYT chi trả.

Các thuốc này có thể được thanh toán với tỷ lệ, phạm vi điều trị và thời gian khác nhau tùy từng loại. Thuốc kết hợp dược chất với dược liệu là loại thuốc có cả thành phần từ y học hiện đại (dược chất) và thành phần từ y học cổ truyền (dược liệu).

Chẳng hạn, với Ginkgo biloba (cây bạch quả), Quỹ BHYT dự kiến thanh toán trong điều trị đau do viêm động mạch (đau thắt khi đi), rối loạn thị giác do bệnh võng mạc tiểu đường, một số bệnh lý tai mũi họng như chóng mặt, ù tai, giảm thính lực; rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ và hội chứng Raynaud.

Silymarin (là một hỗn hợp hoạt chất flavonoid được chiết xuất từ hạt của cây kế sữa) được thanh toán tại cơ sở cấp chuyên sâu, cấp cơ bản. Curcumin (chiết xuất từ củ nghệ) được thanh toán trong điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng không có xuất huyết hoặc thủng.

Một số thuốc còn được giới hạn cả về tỷ lệ và thời gian thanh toán. Với Panax notoginseng saponins (nhóm hoạt chất saponin toàn phần chiết xuất từ rễ cây tam thất), dự thảo quy định Quỹ BHYT thanh toán 50% tại cơ sở cấp chuyên sâu, cấp cơ bản trong một số trường hợp như đột quỵ giai đoạn cấp, sau chấn thương sọ não, sau phẫu thuật chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật thần kinh sọ não. Thời gian thanh toán tối đa lần lượt được quy định từ 10-21 ngày tùy trường hợp.