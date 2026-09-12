ANTD.VN - Ngày 12-9, UBND phường Kim Liên, Hà Nội phối hợp Đội CC và CNCH khu vực 10, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho đại diện các tổ dân phố, hộ gia đình trên địa bàn.

Hội nghị nhằm trang bị cho người dân những kiến thức thiết thực về công tác PCCC và CNCH; nâng cao ý thức chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, đồng thời hình thành kỹ năng xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên.

Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy cho người dân phường Kim Liên

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy trong sinh hoạt hằng ngày, tập trung vào những nguy cơ thường gặp tại hộ gia đình như sự cố hệ thống điện, sử dụng nguồn nhiệt, thiết bị điện và các vật dụng dễ cháy.

Bên cạnh kiến thức phòng ngừa, người dân được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, cách thoát nạn an toàn, thông báo và phối hợp với lực lượng chức năng; đặc biệt là phương pháp sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để xử lý đám cháy trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Phường Kim Liên xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu dân cư. Trong điều kiện mật độ dân cư cao, hoạt động sinh hoạt, kinh doanh tại các hộ gia đình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, việc trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC cho người dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua hội nghị, đại diện UBND phường Kim Liên đề nghị các hộ gia đình nghiêm túc tiếp thu nội dung được lực lượng chuyên môn truyền đạt; chủ động trao đổi những vấn đề, tình huống thực tế phát sinh tại gia đình để được hướng dẫn, giải đáp. Mỗi hộ dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, lối thoát nạn; chủ động loại bỏ các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và chuẩn bị phương tiện chữa cháy cần thiết.

Sau buổi tuyên truyền, các hộ gia đình được khuyến nghị rà soát toàn bộ điều kiện an toàn PCCC tại nơi ở, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập; đồng thời phổ biến, hướng dẫn lại kỹ năng cho các thành viên trong gia đình.

Từ việc nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng PCCC ở từng hộ dân, phường Kim Liên hướng tới xây dựng thế trận phòng cháy tại chỗ, phát huy vai trò của người dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.