Hàng trăm cư dân Chung cư CT4 Kim Chung trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, thoát nạn

ANTD.VN - Ngày 11/9/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho cư dân Chung cư CT4 Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn trẻ nhỏ trải nghiệm thiết bị PCCC

Hoạt động được triển khai thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân, với phương châm “Gần dân nhất”..

Chung cư CT4 Kim Chung là một trong những dự án nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh cũ, gồm 3 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cao 12 tầng, với tổng số 484 căn hộ và khoảng 3000 cư dân đang sinh sống. Với đặc thù là nhà ở cao tầng, tập trung đông người, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng PCCC, CNCH cho từng cư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Buổi tuyên truyền, trải nghiệm thu hút khoảng 380 cư dân tham dự.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cư dân sử kỹ năng chữa cháy khí gas

Tại chương trình trải nghiệm, đông đảo cư dân, trong đó có nhiều trẻ em, thanh thiếu niên đã tham gia buổi tuyên truyền với tinh thần hào hứng, nghiêm túc. Những kiến thức tưởng chừng khô khan về phòng cháy, chữa cháy được truyền tải thông qua hình ảnh trực quan, các tình huống giả định và hướng dẫn thực hành, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay trong thực tế.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 đã truyền đạt những kiến thức thiết thực về nhận diện nguy cơ cháy, xử lý khi phát hiện cháy, báo động, gọi số 114, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn trong nhà cao tầng. Người dân được trực tiếp trải nghiệm sử dụng vòi phun nước, thực hành bình chữa cháy và quan sát xử lý các tình huống cháy giả định, qua đó giúp kiến thức PCCC trở nên trực quan, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân sử dụng bình PCCC

Đặc biệt, lực lượng tuyên truyền nhấn mạnh nguyên tắc “thoát nạn an toàn là ưu tiên hàng đầu”, hướng dẫn người dân bình tĩnh xử lý, lựa chọn lối thoát nạn phù hợp, di chuyển trong môi trường có khói và không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, kiến thức PCCC được chuyển hóa thành những kỹ năng cụ thể, thiết thực đối với từng gia đình và mỗi cư dân. Người dân được hướng dẫn chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn nhiệt trong căn hộ; sử dụng các thiết bị đúng quy định, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Cùng với đó, mỗi hộ gia đình cần thường xuyên rà soát, không để đồ đạc, hàng hóa, phương tiện cản trở hành lang, cầu thang và lối thoát nạn; chủ động tìm hiểu, ghi nhớ vị trí cầu thang bộ, lối thoát hiểm, các phương tiện PCCC được trang bị tại tòa nhà để có thể xử lý nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng cho cư dân

Với mục tiêu đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng người dân, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những hoạt động thiết thực ngay từ cơ sở. Qua đó hướng tới mục tiêu mỗi gia đình là một “điểm an toàn”, mỗi người dân là một tuyên truyền viên, chủ động tham gia công tác PCCC và CNCH, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.