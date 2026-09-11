Tiện ích tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên ứng dụng iHanoi

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Công ty điện lực trên địa bàn các phường Tương Mai, Định Công, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Lĩnh Nam đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn người dân, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, phòng ngừa cháy, nổ.

Tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra hệ thống điện

Trước đó, tiện ích “Tư vấn An toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện” được đưa lên giao diện chính của ứng dụng iHanoi, tạo thêm kênh thuận tiện để người dân, cơ quan, doanh nghiệp gửi yêu cầu và được cơ quan quản lý về điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tư vấn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nơi làm việc.

Trong quá trình thí điểm, Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã chủ động hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tiếp cận, sử dụng tiện ích trên ứng dụng iHanoi và gửi yêu cầu tư vấn. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị điện lực và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tư vấn trực tiếp, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện.

Thực tế triển khai cho thấy tiện ích có giao diện trực quan, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để người dân chủ động đề nghị tư vấn khi có nhu cầu. Sau giai đoạn thí điểm, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp tục xác định tư vấn an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện là một trong những giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Hiện nay, đơn vị tiếp tục phối hợp với các Công ty điện lực trên địa bàn các phường Tương Mai, Định Công, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Lĩnh Nam và các lực lượng chức năng tại cơ sở để tiếp nhận, xử lý yêu cầu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể dẫn đến cháy, nổ.

Giao diện trực quan của tiện ích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận tiện gửi thông tin, yêu cầu tư vấn

Cùng với việc tư vấn trực tiếp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích “Tư vấn An toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi, qua đó phát huy hiệu quả của nền tảng số trong công tác phòng ngừa cháy, nổ và phục vụ Nhân dân. Người dân, cơ quan, doanh nghiệp có thể chủ động gửi yêu cầu khi có nhu cầu kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn về điện và PCCC tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc nơi làm việc.

Đội CC&CNCH khu vực số 12 khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và thiết bị điện; không sử dụng dây dẫn, thiết bị không bảo đảm chất lượng; không câu mắc điện tùy tiện, để xảy ra quá tải; chủ động khắc phục những tồn tại, nguy cơ mất an toàn. Khi cần thiết, người dân có thể sử dụng tiện ích trên iHanoi để được hướng dẫn, tư vấn giải pháp phù hợp.

Việc duy trì, mở rộng hoạt động tư vấn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn; tạo thêm phương thức kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng và đơn vị điện lực, qua đó kịp thời nhận diện, cảnh báo, khắc phục nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ, hướng tới xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn trên địa bàn Thành phố.