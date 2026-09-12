Kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Tính từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8, các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm, đạt 82% chỉ tiêu Kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm.

Theo đại diện Sở Công thương, Kế hoạch về khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội có mục đích nhận diện, xác định rõ điểm nghẽn, nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố; trên cơ sở đó đề xuất hệ thống nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, dự án và đề án cụ thể, khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô; xây dựng lộ trình triển khai đảm bảo tính đồng bộ, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khắc phục các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, tạm giữ 1,5 tấn bột mỳ quá hạn sử dụng tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Lĩnh Nam

Sở Công Thương đang quản lý trên 17.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với quy mô, loại hình đa dạng, trong đó phần lớn là cơ sở nhỏ lẻ. Toàn thành phố vẫn còn nhiều “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát và hệ thống chợ truyền thống xuống cấp, gây khó khăn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; hoạt động kinh doanh thực phẩm qua môi trường trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do khó kiểm soát, truy xuất nguồn gốc.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ngành Công thương Hà Nội thời gian qua chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ sở tự công bố sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo tính răn đe

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2026 đến nay, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm, đạt 82% chỉ tiêu Kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm; xử phạt hành chính 11,2 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 10,9 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 17/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, phát hiện 59.985 sản phẩm thực phẩm bổ sung các loại. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.