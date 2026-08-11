Vừa công bố điểm chuẩn, nhiều trường đã bắt đầu xét tuyển bổ sung

ANTD.VN - Loạt trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Đại học Việt Nhật và Trường Quốc tế đã thông báo tuyển bổ sung nhiều ngành đào tạo.

Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1, 3 trường trực thuộc ĐHQG Hà Nội Đã thông báo xét tuyển bổ sung hàng loạt ngành đào tạo.

Theo đó, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) tuyển bổ sung 233 sinh viên ngay sau khi công bố điểm chuẩn, ở nhiều phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ), dựa vào điểm thi đánh giá năng lực HSA, xét điểm SAT.

Thông tin về chỉ tiêu, các ngành, điểm xét tuyển bổ sung Trường Đại học Việt Nhật.

Thí sinh được xét nếu có kết quả bằng điểm chuẩn mà trường vừa công bố, gồm điểm ưu tiên và khuyến khích. Trường nhận hồ sơ trực tuyến, từ sau ngày 14-8 đến hết 25-8. Kết quả được thông báo ngày 26-8.

Trong khi đó, Trường Quốc tế (VNU-IS) tuyển bổ sung 420 sinh viên ở 8 chương trình đào tạo. Các phương thức gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực HSA.

Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 12-8 đến 17h ngày 23-8 qua hệ thống trực tuyến của trường và nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp.

Thông tin tuyển bổ sung Trường Quốc tế.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thông tin xét tuyển bổ sung nhưng không công bố chỉ tiêu cụ thể. Ngưỡng nhận hồ sơ tuyển từ 19/30 với điều kiện thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh từ 5 trở lên hoặc IELTS 4.5 trở lên (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương).