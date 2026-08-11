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Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn cao nhất 28,5 điểm, thấp nhất 17,75

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Duy Anh

ANTD.VN - Ngày 11-8, ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 20 ngành đào tạo với mức điểm chuẩn từ 17,75 đến 28,5.

Sáng 11/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, ngành Y khoa lấy 28,5 điểm. Xếp sau là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,57 điểm. Ngành Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa lấy 26,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn cao nhất 28,5 điểm, thấp nhất 17,75 ảnh 1
Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn cao nhất 28,5 điểm, thấp nhất 17,75 ảnh 2
Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn cao nhất 28,5 điểm, thấp nhất 17,75 ảnh 3

Đây là lần đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu theo các phương thức: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

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